Na teret mu se stavlja krivično djelo teško ubistvo i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Više državno tužilaštvo u Podgorici je, nakon sprovedene istrage, podiglo optužnicu protiv albanskog državljanina Eduarda Beriše (23), koji se sumnjiči za ubistvo sunarodnika Binaka Kabašaja, 29. maja u Podgorici.

Na teret mu se stavlja krivično djelo teško ubistvo i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.



Optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.

"Optužnicom se okrivljenom E.B. stavlja na teret da je dana 29.05.2025. godine u Podgorici, na javnom mjestu iz vatrenog oružja – pištolja, ispalio više projektila prema licima B.K. i B.B., od kojih je jedan pogodio lice B.K., usljed čega je kod istog nastupila smrtna posljedica, dok je ispaljivanjem više projektila doveo u opasnost i živote lica B.B., S.G i R.R., koji su se nalazili u blizini stradalog lica", saopštilo je Više državno tužilaštvo.