Izvor: Uprava policije

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Centar”, Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, preduzimajući niz radnji iz svoje nadležnosti lišili slobode lice osumnjičeno za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i krivično djelo teška krađa.

Naime, službenici podgoričke policije preduzeli su intenzivne aktivnosti na rasvjetljavanju teške krađe koja se dogodila 21. novembra oko 15 časova kada je jedno lice upotrebom podesnog sredstva polomilo prozor na vozilu koje se nalazilo na jednom

parking prostoru i iz njega otuđilo preko 1.500 eura, lična dokumenta i bankovne kartice.

Kao izvršilac ovoga djela identifikovan je A.E. (22) koji je lociran u porodičnoj kući njegovog brata.

Dolaskom do navedene lokacije policijski službenici su zatekli A.E. koji je ovom prilikom policijskim službenicima uputio riječi prijeteće sadržine uz prijetnju nožem. Njemu su policijski službenici izdali upozorenje pa naređenje da se zaustavi, međutim, A.E. se o ova naređenja oglušio i nastavio kretanje, dok ga je u daljoj namjeri spriječio njegov brat i ostali ukućani.

A.E. je doveden u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, dok je uz dobrovoljan pristanak izvršen pretres gore pomenute kuće gdje su policijski službenici pronašli garderobu koja se povezuje sa izvršenjem krivičnog djela teška krađa koju je

izvršio A.E., koja je oduzeta, kao i nož kojim je prijećeno policijskim službenicima.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu A.E. lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti I krivično djelo teška krađa.

On će uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost u zakonskom roku.