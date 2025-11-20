Razgovaraju o tome putem Skaj aplikacije, istoga dana nakon što su mediji objavili sudsku odluku.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

"Možemo li da te otmemo otud brate?" je policajac Petar Lazović pitao pritvorenog narko-bosa Darka Šarića, nakon što je Apelacioni sud u Beogradu potvrdio presudu kojom je osuđen na 15 godina zatvora zbog šverca 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

Razgovaraju o tome putem Skaj aplikacije, istoga dana nakon što su mediji objavili sudsku odluku, kako prenose Vijesti.

“Ja sad čitam, brate. Pi... Ka’ da mi je neko javio da mi je neko umro. Volimo te!”, piše Lazović 9. novembra 2020.

Tog dana Pljevljak je osuđen kao organizator kriminalne grupe koja je švercovala 5,7 tona kokaina tokom 2008-2009. godine.

U obrazloženju sud je naveo otežavajuće okolnosti, apostrofirajući da je kriminalna aktivnost bila “na planetarnom nivou” s velikim količinama droge, kažu Vijesti.

“Evo sad mi rekoše za kaznu, prevariše me, šta ćeš. Vidjećemo šta ćemo”, piše Šarić policajcu Lazoviću.

“Možemo li da te otmemo otud brate”, pita ga tadašnji neformalni šef policijskog Tima za posebnu operativnu podršku.

“Vidjeću šta ću, pa ti javljam”, odgovara Šarić.

“Ajde, tu smo. Ja sam ti tu”...

“Znam brate moj”...

Dva dana kasnije, Šarić putem iste, tada kriptovane aplikacije poručuje Lazoviću da će da šalje “familiju dolje i neke stvari počinjem da radim”...

“Ne vjerujem posle toga da ćemo imati kontakt”, navodi on 11. novembra 2020. godine.

Lazović ga pita zbog čega se više neće moći čuti, da li zbog toga što neće moći da koristi telefon.

“Ne samo zbog telf, nego kad krene borba oni će doći i samo ga uzeti”.

“A ti možeš novi? Možda ćeš moći da ga štekneš. Tebi to puno znači”, pita ga policajac.

Teško, odgovara sagovornik, navodeći da je na sadašnjem mjestu skroz pokriven.

“A tamo sve novo i biće to režim najstroži”...

Lazović ga potom pita da li mu treba nešto za familiju, ali on kaže da ne treba.

Šarić potom objašnjava da se “bori za rješenje” svog statusa i da ga očekuje najteža borba.

“Ja se sad borim za rešenje, ali sve je to teže sad... Lažu sve, sve su slagali. Bez potrebe”.

Lazović odgovara da je i njegov otac, tadašnji pomoćnik direktora policije Zoran Lazović “ljut” na Šarića, jer su ga prevarili...

“Vidim da jesu, Z je baš popizdio, ‘ljut na tebe’ (mislim pozitivno) što su te prevarili, jer u njih nikad vjere, kad sam mu rek’o, ručali smo, on samo ustao i otišao kući, krivo mu, žao mu što su te izlagali”.

Šarić odgovara da je Zoran skroz u pravu zbog toga.

“U pravu je 100%, nema tu šta, glup sam ispao i pao sam na sažaljanje da vadim sve i dobra je priča bila, ja bih uskoro izašao da je bilo po dogovoru”...

Lazović ga pita da li ima nešto što može pomoći...

“Ovaj ovo radi iz nekog kompleksa i bez razloga. E sad i mi krećemo. Ne treba sad ništa, a posle ćemo vidjeti”.

“Ok brate, to ološ, bolestan čovjek... Ja se nadam da posle kiše će sunce te ogrijati, jer zaslužuješ, sve se nadam da će se desiti nešto”, dodaje nekadašnji tajni agent.

Vijesti su ranije objavile prepisku koju su policajac i narko-bos vodili krajem jula te godine, a iz koje se vidi da je odluka beogradskog Višeg suda da Šarića osude zbog pranja novca, razbješnjela je Lazovića koji se zato verbalno obrušio na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, nekadašnjeg šefa srpske tajne službe BIA Aleksandra Vulina i kontroverznog biznismena Stanka Cana Subotića...

“Ako znam šta da ti napišem cijeli dan, 10 puta pišem, brišem, eto. Evo me sad sa Z. Šta je činjet, može li se šta radit, oću li šta reći Z da treba!!! ...Majku im je*em i Vučiću što ga Vulin je*e i onom vitaminu od Cana, po*erem se na njih!!! Pa neka čitaju i slušaju sve, govna... Kako god, imaš mlađeg brata na sve spremnog i ne bilo nas ako se predamo tim ciganima”, poslao je policajac Pljevljaku 31. jula 2020. godine na dan kada mu je izrečena presuda.

Presudom zbog koje policajac vrijeđa i psuje predsjednika Srbije i tamošnjeg biznismena, Šarić je osuđen na devet godina zatvora zbog pranja novca.

Nakon te sudske odluke, Lazović piše Šariću i da je njegov otac Zoran Lazović, znao da će ga izdati oni s kojima je dogovarao presudu, navodno Subotić. Govori i da je jako povrijeđen što je Pljevljak na robiji.

“I tada je Z govorio Zeću, nemoj to kumim te bogom, reci mu - izdaće ga. Znaš ko nikad ne bi izdao da mi u kuću dođeš krvavih ruku! Oba Zorana sahranio! Jer znam da Z misli tako, da te voli... Bili smo u Staru kuću i Zećo mu rekao da si rekao da se pazi i ne vjeruje nikom. I da ćeš mu reći neke stvari kad ga vidiš. On to čeka i on je povrijeđen što si tamo. Što si uopšte tamo”, piše Petar Lazović..

Koristeći slovo “Z” u komunikaciji, Lazović piše o svom ocu Zoranu, tadašnjem pomoćniku direktora Uprave policije za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kako prenose Vijesti.

Prije nego je izrečena presuda, mlađi Lazović se uporno raspitivao kakva će odluka biti donijeta... O tome se interesuje kod Šarića, ali i nezavisno od prepiske sa njim, u grupnom čatu sa šefom kavačkog klana Radojem Zvicerom i kolegom iz klana i službe, odbjeglim policajcem Ljubom Milovićem.

Njima je i prepričao što mu je o dogovoru za presudu rekao brat osuđenog Pljevljaka, Duško Šarić.

Nekadašnji tajni agent uhapšen je 18. jula 2022. godine, a Specijalno državno tužilaštvo (SDT) ga tereti da je kao službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost, privremeno raspoređen u policijski SBPOKK, radio za mafiju, umjesto protiv nje.

Zoran Lazović uhapšen je 14. aprila 2024. godine, a SDT ga u jednoj od optužnica tereti da je kao pomoćnik direktora Uprave policije radio za mafiju, a ne borio se protiv nje.

Zvicer i Milović u bjekstvu su, a Šarić je u pritvoru od kad se predao srpskim vlastima u martu 2014. godine.