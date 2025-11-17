Optuženi Darko Šarić javio se da govori u sudnici nakon žestoke rasprave koja je nastala između sudije i njegovog advokata.

Izvor: Kurir/Nenad Kostićr/Nemanja Nikolić/Ana Paunković

Nakon što je sudsko vijeće odbacilo zahtjev odbrane i okrivljenih za izuzeće specijalnog tužioca Mladena Nenadića, tužilaca Saše Ivanića i Zorana Babića kao i cijelog sudskog vijeća, uslijedile su burne reakcije okrivljenih i njihovih branilaca.

U pitanju je postupak protiv optuženih za ubistvo vođa škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. i Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu nekoliko mjeseci kasnije.

Vidi opis "Nećete me uplašiti, ovdje sam 17 godina, dokle više": Šarić ne bira riječi na suđenju, nastala opšta katastrofa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 10 / 10

Sudija Slađana Marković saopštila je da je vijeće donijelo rešenje da onemogućava zloupotrebu prava usmjerenu na odugovlačenje postupka i odbacuje zahtjev za izuzeće, što je izazvalo potpuni haos u sudnici, i dovelo do žestoke rasprave sudije i branilaca, ali i reakcije okrivljenih.

Sa zahtjevom za izuzeće cijelog sudskog vijeća, javili su se advokati Darka Šarića, Dalibor Katančević i Marko Janković, ali iz drugih razloga. Katančević je naveo da su članovi sudskog vijeća učestvovali u kontroli optužnice i da zbog toga odbrana smatra ne mogu da pravično sude i donesu odluku jer su već zauzeli stav.

"Vi ste kao vijeće kada ste odlučivali o potvrđivanju optužnice potvrdili da postoji opravdana sumnja da je Darko Šarić koristio Skaj i određene pinove, što znači da ste vi već zauzeli stav i da je sve što se radi u sudnici samo farsa. Ako ste napisali da postoji dovoljno dokaza da je Darko Šarić iz pritvora organizovao kriminalnu grupu koristeći Skaj, siguran sam da ne postoji ni promil šanse da promijenite odluku, čime ste nam onemogućili pravićno suđenje", rekao je Katančević, navodeći da postoji odluka Ustavnog suda Srbije, koji je zauzeo stav po tom pitanju, da je nedopušteno da isto vijeće odlučuje u različitim fazama istog predmeta.

"Nisam kornjača da živom 200 godina"

Optuženi Darko Šarić javio se za reč posle žestoke rasprave sudije i njegovog advokata Dejana Lazarevića u sudnci. Lazarević je sudiji zamjerio što viče, a ona njemu što se smije.

"Ovo što vičete donosi lošu atmosferu, nećete nikoga uplašiti. Mi ne želimo da odlažemo suđenja ovdje, imam suđenje koje traje već 17 godina u istoj ovoj sudnici, dokle više, nisam kornjača da živim 200 godina", rekao je Šarić, tvrdeći da zahtjevi za izuzeće nisu opstrukcija suđenja.

(Espresso/MONDO)