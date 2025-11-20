Na lice mjesta su, po dojavi, izašli pripadnici Službe. Uviđaj nije rađen, a uzrok nezgode za sada je nepoznat.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ženska osoba koja je upravljala vozilom marke Citroen podgoričkih registarskih tablica prošla je bez povreda u udesu koji se danas, oko 14 sati dogodio na magistralnom putu Cetinje–Budva, u mjestu Obzovica, kazao je za Radio Cetinje načelnik Službe zaštite i spašavanja Miloš Ćećanović.

Na lice mjesta su, po dojavi, izašli pripadnici Službe. Uviđaj nije rađen, a uzrok nezgode za sada je nepoznat.

Saobraćaj nije bio u prekidu.