Izvor: Uprava policije

Službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“ su preduzimajući pojačane aktivnosti na suzbijanju svih oblika prekograničnog kriminala, na graničnom prelazu Božaj kontrolisali državljanina Republike Italije I.G. (46) koji je upravljao vozilom marke Audi A8, italijanskih registarskih oznaka.

Provjerom podataka o vozilu kroz elektronske evidencije utvrđeno je da se isto potražuje od strane NCB Interpola Belgije.

Predmetno vozilo je privremeno oduzeto i predato na dalju nadležnost Odjeljenju bezbjednosti Podgorica.