Granična policija Crne Gore je na dva granična prelaza oduzela dva automobila, saopšteno je iz Uprave policije.
Kako navode, na graničnom prelazu Ranče je od V.Č. iz Srbije oduzet automobil marke Volkswagen Caddy, za koje je provjerom utvrđeno da se potražuje od NCB Interpola Francuske.
♂️Granična@PolicijaCGje na GP Ranče od V.Č. iz oduzelamarke Volkswagen Caddy, za koje je provjerom utvrđeno da se potražuje od NCB Interpola .— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG)October 21, 2025
Na GP Vraćenovići je kontrolisan Ž.G. iz od kojeg je oduzetomarke Škoda Oktavia, za kojim je na snazi potraga Interpola .pic.twitter.com/DyEqsic3G3
“Na GP Vraćenovići je kontrolisan Ž.G. iz Crne Gore od kojeg je oduzeto vozilo marke Škoda Oktavia, za kojim je na snazi potraga Interpola Francuske”, piše Uprava policije na mreži X.