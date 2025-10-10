Posle više od dvije decenije neizvesnosti, tijelo pronađeno 2004. godine na holandskoj plaži konačno je identifikovano. Riječ je o 35-godišnjoj nemačkoj državljanki Evi Mariji Pomer.

Izvor: Interpol

Posle više od dvije decenije, riješena je misterija žene čije je tijelo pronađeno na holandskoj plaži 2004. godine. Ona je četvrta osoba identifikovana zahvaljujući međunarodnoj policijskoj kampanji "Operacija Identifikuj me", piše BBC.

Policija je u petak objavila da se radi o 35-godišnjoj njemačkoj državljanki Evi Mariji Pomer, a do otkrića je došlo nakon ključne dojave. Iako je njen identitet sada poznat, uzrok njene smrti ostaje nerazjašnjen i istraga je u toku.

Slučaj Eve Marije Pomer jedan je od desetina obuhvaćenih operacijom "Identifikuj me", koju je Interpol pokrenuo 2023. godine. Kampanja ima za cilj da otkrije identitet žena ubijenih ili preminulih pod sumnjivim okolnostima u šest evropskih zemalja.

Žena sa njemačkim ključevima

Tijelo Eve Marije Pomer pronađeno je u julu 2004. godine u pješčanim dinama na zabačenoj plaži u blizini grada Vasenara. Na tijelu nije bilo vidljivih znakova povreda ili nasilja. Holandska forenzičarka Sandra Basbank rekla je prošle godine za BBC da je žena nosila smeđe karirane helanke i crvene lakovane cipele, što je opisala kao "neobično ako idete u šetnju plažom".

Kod nje je pronađen ključ koji je vodio do njemačkog grada Botropa, nedaleko od holandske granice, zbog čega je dobila nadimak "žena sa njemačkim ključevima". Međutim, policija nikada nije uspjela da poveže ključ sa određenom adresom, pa je njen identitet je ostao nepoznat dvije decenije.

Preokret nakon televizijskog apela

Slučaj je prošle godine bio uključen u operaciju "Identifikuj me", tokom koje su Interpolove "crne poternice", kojima se traže informacije o neidentifikovanim tijelima, po prvi put postale javno dostupne. Podaci poput otisaka prstiju podijeljeni su s policijama širom svijeta, a neriješeni slučajevi su ponovo dospjeli u medije.

Prekretnica se dogodila nakon što je apel u sklopu kampanje emitovan na njemačkoj televiziji. Holandska policija je dobila ključnu dojavu o Njemici koja je nestala prije oko 20 godina. To je ubrzalo istragu u Botropu, a DNK analiza je na kraju potvrdila identitet Eve Marije Pomer.

Iz Interpola napominju kako su porast globalnih migracija i trgovina ljudima doveli do većeg broja nestalih osoba van njihovih matičnih zemalja, što otežava identifikaciju tijela.

"Ova najnovija identifikacija je više od prekretnice u našoj tekućoj kampanji - to je dokaz onoga što možemo postići kada se nacije ujedine", rekao je generalni sekretar Interpola Valdesi Urkiza.

Jani Knol, komesarka holandske nacionalne policije, dodala je: "Zahvaljujući upornosti holandskih i njemačkih detektiva, imenovana je još jedna žena. Naše misli su sa svim porodicama koje su konačno dobile odgovore o svojim voljenima i sa porodicama koje još uvijek čekaju te odgovore."

Još 43 neriješena slučaja

Ovo je četvrti uspijeh kampanje. Prva identifikovana žena bila je 31-godišnja Britanka Rita Roberts, koja je ubijena u Belgiji 1992. godine. Njena porodica ju je prepoznala nakon što je BBC objavio fotografiju njene tetovaže. Takođe su identifikovane 33-godišnja Paragvajka Ainoha Izaga Ibijeta Lima, pronađena u Španiji 2018. godine, i 31-godišnja Ruskinja Ljudmila Zavada, čije je tijelo otkriveno u Španiji 2005. godine.

Policija i dalje traga traga za identitetom još 43 žene pronađene mrtve u Holandiji, Nemačkoj, Belgiji, Francuskoj, Italiji i Španiji. Vjeruje se da su većina njih bile žrtve ubistva, starosti između 15 i 30 godina, i da su umrle u poslednjih 10 do 40 godina.