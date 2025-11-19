Iz podgoričkog ODT-a su dofali da je zadržavanje je određeno zbog opasnosti od bjekstva, jer se A.M. prethodno krilo, kao i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, imajući u vidu da je ranije osuđivan i da se protiv njega vodi postupak za drugo krivično djelo.

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 časa Aleksandru Markoviću iz Podgorice zbog sumnje da je u novembru 2022. godine podmetnuo požar na jednom vozilu, kao i da je aktivirao eksplozivnu napavu na javnoj površini, saopšteno je danas iz ODT u Podgorici.

"Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 časa licu A.M. iz Podgorice zbog postojanja osnova sumnje da je počinio produženo krivično djelo izazivanje opšte opasnosti. Sumnja se da je A.M. u dva odvojena događaja tokom novembra 2022. godine izazvao požar na putničkom motornom vozilu, kao i aktivirao eksplozivnu napravu na javnoj površini, usljed čega je nastala materijalna šteta na objektima u okruženju", ističe se u saopštenju.

Iz podgoričkog ODT-a su dofali da je zadržavanje je određeno zbog opasnosti od bjekstva, jer se A.M. prethodno krilo, kao i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, imajući u vidu da je ranije osuđivan i da se protiv njega vodi postupak za drugo krivično djelo.

Marković (37) za kojim je policija tragala tri godine, uhapšen je juče u Podgorici nakon, kako su juče naveli iz Uprave policije, višemjesečnog temeljnog planiranja, ciljane potrage i operativnog rada, prenose Vijesti.

Objasnili su da je taj član visokorizične organizovane kriminalne grupe "lociran i u taktički preciznoj akciji" lišen slobode.

"On je bio u višegodišnjem bjekstvu, a potraživao se zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti u produženom trajanju. Naime, sumnja se da je A. M. 2. novembra 2022. godine oko 00.20 časova u Ulici serdara Jola Piletića, upotrebom zapaljive tečnosti i podesnog sredstva, izazvao požar na putničkom motornom vozilu marke 'range rover' nikšićkih registarskih oznaka. Ovom prilikom na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta", saopšteno je iz UP.

Tada je zapaljen automobil Julijane Delibašić.

Dodaju da Markovića sumnjiče da je 23. novembra 2022. godine oko 1.50 časova, zajedno sa F. Đ., učestvovao u aktiviranju eksplozivne naprave ispred jednog ugostiteljskog objekta u Bulevaru Džordža Vašingtona:

"Usljed čije je detonacije došlo do oštećenja na pomenutom objektu, kao i na nekoliko objekata koji se nalaze u neposrednoj blizini".

"Preduzimajući konkretne ciljane, koordinisane aktivnosti i višemjesečni operativni rad, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica locirali su ovo lice i lišili ga slobode nakon tri godine bjekstva, te će on uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost u zakonom predviđenom roku", piše u policijskom saopštenju.

Oni poručuju da nastavljaju sa preduzimanjem intenzivnih mjera i radnji u cilju lociranja svih lica koja se potražuju kako na nacionalnom tako i međunarodnom nivou, sa fokusom na članove visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa, njima bliska i operativno interesantna lica.

Markoviću je presudom Apelacionog suda u decembru 2016. godine potvrđena prvostepena presuda Višeg suda u Podgorici kojom su on i Majkl Gregori Feraris osuđeni na šest, odnosno pet godina zatvora, zbog krivičnog djela - stvaranje kriminalne organizacije, pišu Vijesti.

Njih dvojica uhapšeni su 2015. godine, a tom akcijom spriječena je mafijaška likvidacija.

"Ova dvojica pripadnika kriminalne organizacije - optuženi Ferraris i optuženi Marković su dana 25. 05. 2015. godine bili otkriveni prilikom kontrole vozila sa falsifikovanim registarskim tablicama kojim je upravljao optuženi Ferraris, a povodom čega je pretresen stan koji je optuženi Ferraris u Budvi privremeno koristio u kojem su pronađeni planovi za izvršenje krivičnog djela ubistvo na štetu vlasnika restorana koji je bio planirana 'meta' za likvidaciju", piše u presudi.