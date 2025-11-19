Policija iz Bara je podnijela prekršajne prijave protiv sedam vozača zbog preticanja u tunelu Sozina.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

"Naime, policija je u saradni sa firmom Monteput identifikovala sedam vozača koju su vršili preticanje vozila u tunelu Sozina, a što su zabilježile sigurnosne kamere u tunel", saopštila je Uprava policije (UP) na mreži X.

Kako su naveli, protiv ovih vozača su nadležnom Sudu za prekršaje podnijete prekršajne prijave.