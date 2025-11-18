U Višem sudu u Podgorici, danas je zbog bolesti jednog od okrivljenih, odloženo ročište za kontrolu optužnice protiv trojice okrivljenih za ubistvo Ilije Bogdanovića u Cetinju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Zbog ubistva Ilije Bogdanovića optuženi su državljani Srbije Mihailo Čolović (48) iz Aranđelovca, Dragan Ilić (45) iz Kragujevca, i Edi Balša Piralić (36), prenose Vijesti.

"Više državno tužilaštvo u Podgorici, nakon sprovedene istrage, podiglo je optužnicu protiv lica M. Č. i D. I., zbog krivičnog djela teško ubistvo i protiv E.B.P. zbog krivičnog djela teško ubistvo putem pomaganja, izvršeno dana 24. aprila 2025. godine u Cetinju, na štetu lica I.B., kojom prilikom je doveden u opasnost i život lica T.B.", saopšteno je ranije iz Višeg državnog tužilaštva (VDT).

Cetinjanin Ilija Bogdanović (39) ubijen je 20 minuta iza ponoći u noći između srijede i četvrtka, 24. aprila 2025. godine.

Ubistvo se dogodilo u Ulici vojvode Boža na Cetinju. Bogdanović je bio u automobilu sa suprugom kada je u njegovom pravcu ispaljeno nekoliko sedam hitaca.