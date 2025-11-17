Prvostepenom presudom iz marta ove godine Stojanović je bio proglašen krivim za zloupotrebu službenog položaja te za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Izvor: Vlada Crne Gore

Apelacioni sud Crne Gore donio je 22. oktobra 2025. rješenje kojim je, nakon sjednice vijeća, uvažio žalbu branioca bivšeg direktora Uprave policije Slavka Stojanovića i po službenoj dužnosti — ukinuo presudu Višeg suda u Podgorici od 28. marta ove godine. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje, prenosi CdM.

Prvostepenom presudom iz marta ove godine Stojanović je bio proglašen krivim za zloupotrebu službenog položaja te za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Sud mu je izrekao jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine i osam mjeseci. Protiv te presude žalbe su podnijeli i Specijalno državno tužilaštvo i branioc optuženog.

U rješenju Apelacionog suda navedeno je da je prvostepena odluka bila zahvaćena bitnim povredama odredaba krivičnog postupka. Te povrede su, kako stoji u obrazloženju rješenja, detaljno razložene i predstavljaju razlog za ukidanje presude i vraćanje predmeta na ponovno odlučivanje, piše CdM.

Apelacioni sud je prvostepenom organu naložio da u ponovnom postupku otkloni utvrđene bitne povrede, ponovo izvede sve ranije provođene dokaze, te po potrebi pribavi i dodatne dokaze.

“Nakon toga, sud je upućen da svestranom analizom i pravilnom ocjenom svih izvedenih dokaza — pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti — utvrdi odlučne činjenice i obrazloži ih jasnim razlozima, kako bi bila donesena zakonita i pravilna odluka”, istakli su iz Apelacionog suda.