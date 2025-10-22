“Odluka vijeća Apelacionog suda biće donijeta u zakonskom roku, a javnost će o njoj biti blagovremeno obaviještena”, poručuju iz ovog suda.

Izvor: Vlada Crne Gore

Apelacioni sud razmatra žalbe u slučaju Slavka Stojanovića, osuđenog za zloupotrebu položaja i nedozvoljeno držanje oružja, na kaznu od tri godine i osam mjeseci zatvora.

“Danas je u Apelacionom sudu Crne Gore održana sjednica vijeća u postupku odlučivanja o žalbama Specijalnog državnog tužilaštva i branioca optuženog Slavka Stojanovića. Žalbe su podnesene protiv prvostepene presude Višeg suda u Podgorici od 28. marta 2025. godine”, saopšteno je iz ovog suda, piše CdM.

Prvostepenom presudom, optuženi Slavko Stojanović oglašen je krivim za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, kao i za krivično djelo nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija, te je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od tri godine i osam mjeseci.

“Odluka vijeća Apelacionog suda biće donijeta u zakonskom roku, a javnost će o njoj biti blagovremeno obaviještena”, poručuju iz ovog suda.