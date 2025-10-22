"Došao sam kao čovjek da vam kažem da se iskreno kajem zbog toga što sam učinio " kazao je bivši direktor Uprave policije Slavko Stojanović pred sudom.

Izvor: Uprava policije

Danas je u Apelacionom sudu Crne Gore održana sjednica vijeća u postupku odlučivanja o žalbama Specijalnog državnog tužilaštva i branioca optuženog Slavka Stojanovića, koje su izjavljene protiv prvostepene presude Višeg suda u Podgorici.

Podsjećamo, Stojanović je osuđen na ukupno tri godine i osam mjeseci zatvora jer je, kako se navodi u prvostepenoj presudi, kao službeno lice i javni funkcioner zloupotrijebio službeni položaj kada je na molbu prijatelja propustio kamion sa tovarom cigareta bez potrebne dokumentacije i zbog nedozvoljenog držanja oružja, prenosi Dan.

Stojanović je tada, pred Višim sudom, priznao da je zloupotrijebio položaj kada je kolege doveo u zabludu da je kamion njegovog prijatelja pod tajnim nadzorom specijalnog tužilaštva te da ga treba propustiti kako se ne bi ugrozila specijalna policijska akcija ali ne i da je znao da su se u kamionu nalazile cigarete bez neophodne dokumentacije.

Branilac Stojanovića, advokat Miroslav Adžić doveo je u pitanje tvrdnju suda da je u kamionu bilo 120 paketa cigareta ui ukazao da i u samoj presudi se navodi,,oko 120 paketa" a što može značiti višu ili manju količinu. Istakao je da je na taj način prekoračena optužba.

Prema navodima žalbe Specijalnog tužilaštva Stojanović nije adekvatno kažnjen jer je otežavajuća okolnost što je sa ozicije direktora Uprave policije zloupotrijebio položaj i time stvorio ambijent nepovjerenja u državne organe.

Tužilaštvo u žalbi navodi i da je Stojanović nastavljajući da krije identitet prijatelja kome je pomogao nastavio da štiti lični interes na ušrtb javnog.

Podsjećamo, Stojanović je ranije pred podgoričkim Višim sudom naveo da se kaje. On je tada priznao krivicu za djelo vezano za zloupotrebu službenog položaja a u slučaju kada je zaustavljen kamion sa cigaretama. Stojanović nije priznao krivicu vezano za optužbe za nedozvoljeno držanje pištolja.

Podsjećamo, Stojanović je kako SDT sumnja, zloupotrebom službenog položaja oštetio državnu kasu za 112.504 eura. Stojanovića terete da je tražio da se propusti tovar cigara.

Na ročištu od 16.9.2024. advokat Adžić Miroslav upoznao sudsko vijeće da je odbrana ponudila predlog o sporazumu o sklapanju krivice. Međutim, specijalni državni tužilac Jovan Vukotić je kazao da SDT to odbija.

Stojanović je više puta tokom odbrane naveo da je u kritičnom periodu bio pod profesionalnim i moralnim pritiskom jer je bezbjednosna situacija bila složena. Tada su se, kako je dodao, desila ubistva za koja su imali informacije ali nisu uspjeli da ih spriječe. Pogodilo ga je i to što su stradali i nedužni i zbog svega toga je donio neracionalne odluke, piše Dan.

Stojanović: Javno se izvinjavam Bakoviću, zloupotrebio sam njegovo povjerenje

"Iz dokaza prikupljenih u izviđaju i istrazi proizilazi osnovana sumnja da je okrivljeni, 31. marta 2018. godine, u Podgorici, kao službeno lice i javni funkcioner, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja, pribavio drugom imovinsku korist i drugom nanio štetu, a vrijednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od trideset hiljada eura, jer je, u svojstvu direktora Uprave policije Crne Gore, koji rukovodi njenim radom, a nakon što je saznao da je u Podgorici zaustavljen kamion njegovog prijatelja sa cigaretama bez potrebne dokumentacije i u namjeri da spriječi da policija, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku i Pravilnikom o načinu obavljanja određenih policijskih poslova i primjeni ovlašćenja u obavljanju tih poslova, prikuplja obavještenja od vozača kamiona, privremeno od njega oduzme kamion i cigarete, kako bi se obezbijedili predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz i podnese krivičnu prijavu državnom tužiocu, izdao naređenje da policija vozača pusti da kamionom sa cigaretama nastavi kretanje "precizirao je ranije u saopštenju državni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić.