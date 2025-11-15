Policijski službenici su kontrolisali pet lica iz Ukrajine, četiri lica iz Njemačke, tri lica iz Rusije, dva lica iz Austrije, te po jedno lice iz Azerbejdžana, Turske, Estonije i Sirije, utvrdivši da nijedno od njih nije imalo prijavljen boravak u Crnoj Gori.

Službenici Uprave policije juče su u Kotoru, preduzimajući aktivnosti na sprečavanju izvršenja krivičnih djela, izvršili ciljanu kontrolu jednog stambenog objekta u kojem je zatečeno 18 stranih državljana bez prijavljenog boravka. Preduzetim mjerama i radnjama spriječeni su u daljem sprovođenju planiranih nezakonitih aktivnosti i udaljeni sa teritorije Crne Gore.

Izvršenim pretresom stambenog objekta, u saradnji sa službenicima Grupe za visokotehnološki kriminal, pronađena je i oduzeta veća količina računarske opreme i mobilnih telefona, kao i novac u iznosu od 5.520 eura.

Sumnja se da su pomenuta lica prethodno iznajmila vilu u kojoj su boravila, instalirala tehničku opremu i putem interneta vršila prevare skidajući novac sa računa fizičkih lica iz inostranstva.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je naložio da mu se spisi predmeta dostave na ocjenu i mišljenje, te da se sprovedu odgovarajuća vještačenja oduzetih predmeta, nakon čega će se izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela.

Službenici Sektora granične policije u Tivtu preduzeli su represivne mjere prema ovim licima, uručeni su im prekršajni nalozi i donijeta rješenja o otkazu boravka sa zabranom ulaska u Crnu Goru, nakon čega su napustili teritoriju zemlje.