Izvor: MINA

Pljevaljsko Osnovno državno tužilaštvo duže od deset dana krije jesu li od tamošnjeg suda tražili da produži pritvor Tivćanima Petru Gačeviću (19) i Milošu Risančiću (22), uhapšenima nakon što su na Žabljaku napali i teško povrijedili najmanje dvije osobe, a potom u udesu povrijedili još jednu.

Tom tužilaštvu pitanja su poslata 31. oktobra, nakon što je “Vijestima” nezvanično rečeno da su Gačević i Risančić pušteni da se brane sa slobode.

Tužilaštvo, međutim, odbija da potvrdi ili demantuje tu informaciju.

“Obavještavamo Vas da se u predmetu na koji se odnose Vaša pitanja još uvijek preduzimaju izviđajne radnje potrebne radi pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja, uključujući vještačenje po vještaku medicinske struke, kao i saslušanje M. R., koji zbog zdravstvenog stanja u kome se nalazi do sada nije bio u mogućnosti da da iskaz, a o čijem ishodu će u konačnom javnost biti blagovremeno obaviještena”, kazali su iz ODT Pljevlja 6. novembra.

Do sinoć nijesu odgovorili na pitanja koja su im i posljednjeg dana oktobra i tog dana postavljena - jesu li Gačević i Risančić i dalje u pritvoru i kada im je posljednji put produžen?

Dvojica Tivćana uhapšena su krajem septembra u gradu podno Durmitora, a sudija za istragu Osnovnog suda u Pljevljima 1. oktobra odredio im je pritvor do 30 dana.

Gačević je osumnjičen da je krivično djelo nasilničko ponašanje počinio u sticaju sa nanošenjem teških tjelesnih povreda, a Risančić da je izvršio i krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja.

Pritvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i ometanja postupka uticajem na svjedoke, saopštila je tog dana predsjednica Osnovnog suda u Pljevljima Marina Jelovac.

Divljanje na Žabljaku

Tivćani su u subotu 27. septembra na parkingu jednog marketa teško povrijedili M. R. (34), kojeg su pretukli pred suprugom i bebom starom godinu i četiri mjeseca.

Napad je počeo dok je M. R. smještao bebu u automobil. U tom trenutku, kako tvrde svjedoci, dvojica mladića su se rvala pored vozila, a kada ih je zamolio da se sklone, nasrnuli su na njega, oborili ga na zemlju i zadali mu više udaraca u glavu.

“Risančić se prvi zaletio i onda ga je Gačević udario pesnicom, oborio i zadali su mu još nekoliko udaraca kad je pao”, rečeno je tada “Vijestima”.

Isti sagovornik navodi i da niko od prolaznika nije reagovao, osim jedne žene i dvoje stranaca koji su pritekli u pomoć i spriječili gušenje žrtve.

Nakon brutalnog prebijanja tridesetčetvorogodišnjaka pijani, a Risančić i pod dejstvom kokaina, nasrnuli su i na zaštitara marketa D. Š. koji je, takođe, teško povrijeđen.

Pokušali su da napadnu i suprugu Žabljačanina M.R., koja je dozivala u pomoć.

Snimci sa nadzornih kamera pokazuju brutalno prebijanje M. R., njegovu suprugu koja doziva u pomoć, ali i kako Tivćani nasrću na zaštitara i njega tuku, a potom bježe.

Poslije divljanja i nasilja na parkingu marketa, pobjegli su “mercedesom” tivatskih registarskih oznaka i izazvali nezgodu na lokalnom putu ka Crnom jezeru i lakše povrijedili vozača drugog automobila, pišu Vijesti.

Prema policijskim podacima obojica Tivćana u spisima bezbjednosnih službi evidentirani su kao operativno interesantna lica i izvršioci krivičnih djela. Risančić je sin odbornika u Skupštini opštine Tivat i blizak je kavačkom kriminalnom klanu.