Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“, Odjeljenja bezbjednosti Plav su, u saradnji i po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu lišili slobode lice osumnjičeno za napad na komunalnog policajca u Gusinju.

Sumnja se da je ovo djelo izvršio S.F. (31) iz Gusinja. Naime, on je nepropisno parkirao teretno motorno vozilo ometajući odvijanje saobraćaja, u odnosu na šta je od strane komunalnog policajca upozoren, međutim on je odbio da vozilo ukloni sa nepropisno parkirane pozicije i oglušio se o izdato naređenje, nakon čega je prišao oštećenom komunalnom policajcu s leđa, uhvatio ga rukama za vrat, oborio ga na tlo i zadao mu udarac u predjelu grudi. Takođe, S.F. je nakon toga oštećenog koji se nalazio na asfaltnoj podlozi, uhvatio za noge i vukao po tlu, saopštili su iz Uprave policije.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Plav su po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu lišili slobode S.F. i uz krivičnu prijavu ga priveli istom na dalju nadležnost zbog sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, gdje mu je donijeto rješenje o zadržavanju do 72 sata.