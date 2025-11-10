Intenzivnom razmjenom operativnih informacija i podataka timova za ciljane potrage Crne Gore i Bosne i Hercegovine, imenovani je lociran i lišen slobode.

Postupajući po međunarodnoj potjernici raspisanoj od strane NCB Interpol-a Podgorica, policijski službenici Bosne i Hercegovine su locirali i lišili slobode R.V. (49) iz Plužina, za kojim je na snazi bila crvena potjernica, saopštili su iz policije.

R.V. je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine presudom Višeg suda u Podgorici zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a potražuje se radi izdržavanja preostalog dijela kazne u trajanju od jedne godine, 11 mjeseci i 29 dana, saopštili su iz UP.



Slijedi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Bosne i Hercegovine.