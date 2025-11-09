Uzrok požara je, kako je ustanovljeno, električni radijator koji je bio improvizovano povezan na struju i izazvao kratki spoj.
Osamdesetšestogodišnji Drago Lalić iz sela Cecuni u Andrijevici stradao je u požaru koji se dogodio u njegovoj porodičnoj kući, piše portal RTCG.
Iz policije su kazali da je požar izbio u petak ujutru i da je u trenutku nesreće Lalić bio sam u kući. Kako su naveli, on je bio slabo pokretan i nije uspio da se izvuče.
Uzrok požara je, kako je ustanovljeno, električni radijator koji je bio improvizovano povezan na struju i izazvao kratki spoj.