Milović i Zvicer se dopisuju i 17. oktobra 2020. godine, desetak dana prije zvaničnog formiranja Vlade Srbije, kada ga, tada aktivni službenik Uprave policije, obavještava da je razgovarao sa jednim od kandidata za šefa crnogorske policije Zoranom Brđaninom.

Odbjegli policajac Ljubo Milović pitao je svojevremeno vođu kavačkog klana da li se može prići direktoru srpske Bezbjednosno informativne agencije (BIA) Bratislavu Gašiću, ali mu je Radoje Zvicer odgovorio da to nisu ni pokušali, pišu Vijesti.

Oni na Skaju vode višednevnu komunikaciju, apostrofirajući političke prilike u Crnoj Gori i Srbiji nakon parlamentarnih izbora u obje države - spekulišu o kadrovima u bezbjednosnom sektoru i pokušavaju da procijene da li i preko koga mogu da uspostave uticaj u tim državnim strukturama.

Izbori u Crnoj Gori održani su pretposljednjeg dana avgusta, a u Srbiji 21. juna iste 2020. godine. Tridesetogodišnji režim Mila Đukanovića (DPS) tada je pao, dok je SNS Aleksandra Vučića u susjednoj državi osvojio ubjedljivu većinu, pošto je opozicija bojkotovala glasanje za tamošnju narodnu skupštinu...

Sagovorniku objašnjava da je tom kolegi ispričao sve o braći Vukotić - čelnicima škaljarskog kriminalnog klana i pozvao ga da odabere stranu.

“Prije sam bio sa Brđom kod mene... Rek’o sam mu za tebe... i da se mora opredijelit’ ako dođe (na čelo policije) kome pružit’ ruke. Kao što svaka služba u regionu radi”, navodi on.

Potom prelaze na srpsku političku scenu, prognoziraju kome će “pripasti” tamošnja tajna služba, pa konstatuju da najviše šansi ima dotadašnji direktor BIA Gašić, ali i Zlatibor Lončar.

“Da, Gašić, a za odbranu (Aleksandar) Vulin”...

“Može li se prić’ Gašiću”, pita Milović.

“Nismo ništa ni pokušavali”, odgovara Zvicer.

Vođa kavčana potom konstatuje i da je “Stojke tranja”, od koje nema ništa.

Prema dostupnim bezbjednosnim i novinarskim podacima, taj nadimak se najčešće povezuje sa Stojanom Stojkovićem, kruševačkim kadrom bliskim strukturama SNS i potencijalno vezanim za obavještajne i policijske mreže, prenose Vijesti.

“Pominje se i Lončar. Za BIA”, dodaje sada optuženi policajac.

Zvicer se nadovezuje: “Ono je najgora zemlja”...

Razgovor nastavljaju krajem novembra, kada Milović pita Zvicera da li je gledao intervju Miodraga Dake Davidovića “kod onog Perice Đakovića”...

“Optuži Vučića za atentat, i Gašića”, prepričava televizijsku emisiju Milović.

Taj Nikšićanin ranjen je 10. decembra 2019. godine, u lobiju beogradskog hotela “Kraun Plaza”, dok je bio u društvu tadašnjeg episkopa nikšićko‑budimljanskog Joanikija.

Prema tadašnjim izvještajima, napadač je ispalio metak iz snajperske puške i pogodio Davidovića u ruku. Nije bio životno ugrožen.

Policajac koji je sada u bjekstvu nastavlja da Zviceru objašnjava šta je Davidović sve rekao u emisiji: “Veli, okrenuli se nijesu, svojim vezama je sve riješio... Auto, kaže, u Kraljevo kupljeno, prebačeno preko jarinja da se prepravi za snajper i vraćeno u Srbiju”...

“Nisam gledao, mada su Vučić i Milo top”, kaže Zvicer.

Milović potom pominje i kolegu iz srpske policije, inspektora Danijela Jovanovića, koji je, sudeći prema Skaju, intenzivno sarađivao s tim klanom i na zaštićenoj aplikaciji pisao pod pseudonimom Šakal.

Ovdašnji policajac, tragom tih informacija, upozorava Zvicera da brže-bolje javi Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću da se sklone negdje, jer su na meti srpske policije.

“Sad sam pričao sa Šakalom, u kola je, pa ne može kucat’. Da su gledali stadion, digli bi ih”, pojašnjava on, aludirajući na te navijače Partizana.

“Neka se sklone, jer ako ih dignu, neće ih brzo puštat’, natovariće ih ta bagra”, govori on 4. decembra 2020.

Kotoranin, međutim, tvrdi da policija nema nikakvih dokaza protiv njih, ali Milović otkriva navodni “tajni plan” tamošnjih službi bezbjednosti...

“Milion posto, znam. Iz njihovih redova je (Filip) Korać sa Andrejom na vezi i to im je prioritet”...

“Bez dokaza ne mogu ništa, laprdali su za Koraća, još je bio svjedok i ništa... Nema od toga ništa brate, sve do sad što je rek’o, fulao je, ali mu ne pričaj ništa”, kaže Zvicer.

Velja Nevolja i Marko Mesar uhapšeni su na aerodromu “Nikola Tesla” u Beogradu dva mjeseca kasnije - 4. februara 2021. godine, nakon što su došli iz Crne Gore gdje su bili Zvicerovi gosti.

Terete se da su formirali i predvodili kriminalnu grupu koja je djelovala u okviru “kavačkog klana”, koja je koristila prostorije FK Partizan kao bazu...

Stavlja im se na teret najmanje pet brutalnih ubistava u periodu od 2019. do 2021...