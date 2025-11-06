Turski državljanin je prijavio da su dvije osobe pokušale da ga otmu i da je uspio da pobjegne.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Budvanska policija uhapsila je jednog, a traga za drugim turskim državljaninom za koje se sumnja da su jutros pokušali da otmu svog sunarodnika, kako saznaju Vijesti nezvanično iz policije.

Policija ispituje da li je prijava otmice vjerodostojna. Policijski službenici odmah su reagovali i pronašli jednog od osumnjičenih koji je priveden u stanicu.