Izvor: Printscreen/Adriatic sport

Nikšićka policija procesuirala je 22 navijača navijačke grupe “Vojvode” koji su 25. oktobra izazvali sukob sa navijačima drugog kluba tokom fudbalske utakmice u Nikšiću. Od tog broja jedna osoba će odgovarati krivično, dok us ostale kažnjene novčano uz zabranu prisustvovanja utakmicama i obavezu javljanja policiji , saopštila je Uprava policije (UP).

Iz policije navode da su od 22 uhapšenih osoba, njih 20 uhapšene, a dva maloljetnika su procesuirana.

“Od 20 privedenih, jedno lice, M.M (29), je uhapšeno zbog sumnje da je izvršilo krivično djelo nasilničko ponašanje na sportskim priredbama ili javnom skupu iz člana 399a st. 4 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i on je uz krivičnu prijavu priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću”, pojasnili su.

Od njega su oduzeti startni pištolj i mobilni telefon, prethodno pronađeni pretresom stana i drugih prostorija koje je on koristio.

“Osim toga, 19 uhapšenih (S.Č, R.Đ, I.R, L.T, P.V, Lj.A, I.V, N.R, F.L, F.K, D.T, B.V, B.P, L.R, I.D, N.M, N.Đ, M.B. i D.T) su u skraćenom postupku i uz podnijetu prekršajnu prijavu privedeni Sudu za prekršaje u Podgorici – Odjeljenju u Nikšiću, zbog počinjenog prekršaja iz člana 30 Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama i isti su kažnjeni novčanom kaznom i izrečena im je zaštitna mjera zabrane prisustvovanja određenim sportskim manifestacijama sa obavezom javljanja policiji”, navode iz policije.

Iz policije podsjećaju da je, 25. oktobra tokom poluvremena fudbalske utakmice, koja je započeta u 14.00 časova na pomoćnom terenu FK “Čelik” u Nikšiću, između FK “Internacional” i FK “Berane”, došlo do upada na teren oko 40 navijača navijačke grupe “Vojvode”, koji su bilo sakriveni u službenim prostorijama FK “Sutjeska” na glavnom stadionu, a koji su nakon upada na pomoćni teren izazvali sukob sa navijačima navijačke grupe “Street Boys” iz Berana, pri čemu su dva građanina i dva policajca zadobili povrede.