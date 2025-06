Njega je na tu funkciju predložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Lazar Šćepanović izabran je danas na elektronskoj sjednici Vlade Crne Gore za vršioca dužnosti (v.d.) direktora Uprave policije (UP) u još jednom mandatu.

Prema saznanjima Vijesti, Šćepanović nije dobio podršku ministara iz redova Demokratske narodne partije (DNP), Nove srpske demokratije NSD, kao i ministra Vladimira Jokovića iz Socijalističke narodne partije (SNP), ministra Nika Đeljošaja iz Albanskog foruma i ministra Maraša Dukaja, takođe iz Albanskog foruma.

Vlada je 16. decembra jednoglasno na elektronskoj sjednici za v.d. direktora UP odredila Šćepanovića na šestomjesečni mandat.

On je do tada obavljao funkciju v.d. pomoćnika direktora UP za Sektor za borbu protiv kriminala.