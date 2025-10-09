Ministarstvo unutrašnjih poslova obratilo se nadležnom Ministarstvu finansija za potvrdu o raspoloživim finansijskim sredstvima za popunu radnih mjesta, putem javnog konkursa.

Izvor: Ministarstvo Unutrašnjih poslova

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović zatražio je da se pokrene procedura raspisivanja javnog konkursa, bez Kadrovskog plana, za sekretara Ministarstva, generalne direktore Direktorata i direktora Uprave policije.

"Aktom Kabineta ministra broj 01/100-25-46369/2 od 08.10.2025. godine, navodi se da imajući u vidu značaj efikasnog funkcionisanja Uprave policije kao i da je ključna karakteristika funkcionisanja policije jedinstveno rukovođenje i jasna hijerarhija neophodno je prioritetno u što kraćem roku pokrenuti proceduru raspisivanja javnog konkursa, bez kadrovskog plana, za direktora/icu Uprave policije", piše u zahtjevu za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje nije predviđeno Kadrovskim planom.

Trenutni vršilac dužnosti direktora Uprave policije je Lazar Šćepanović.

On je na elektronskoj sjednici Vlade 16. juna imenovan za v.d. direktora Uprave policije u još jednom mandatu.

Vlada je 16. decembra prošle godine jednoglasno na elektronskoj sjednici za v.d. direktora UP odredila Šćepanovića na šestomjesečni mandat.

"Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 26.09.2025. godine, donijela Zaključak broj: 11-011/25-3302/2 i tačkom 6. istog zadužila ministarstva, druge organe uprave i Generalni sekretarijat Vlade da, prilikom popune radnih mjesta prioritet daju radnim mjestima iz kategorije visoko-rukovodni kadar i starješine organa, budući da je određivanje vršioca dužnosti za konkretno radno mjesto ograničeno najviše dva puta po šest mjeseci", piše u zahtjevu za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje nije predviđeno Kadrovskim planom.