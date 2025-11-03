U Višem sudu u Podgorici danas je objavljena presuda kojom je maloljetni A.K. osuđen na kaznu maloljetničkog zatvora u trajanju od sedam mjeseci zbog pokušaja ubistva Darisa Mujića u Baru.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U kaznu mu se uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru.

Incident se dogodio 7. oktobra prošle godine u dvorištu Gimnazije „Niko Rolović“ u Baru, kada je A. K. nožem povrijedio Darisa Mujića, tako da je dva puta reanimiran i sedmicama bio na intenzivnoj njezi u KCCG. A.K. je uhapšen, a Više državno tužilaštvo je djelo kvalifikovalo kao pokušaj ubistva.

Maloljetniku L.D. koji je učestvovao u tuči izrečena je vaspitna mjera, četiri mjeseca društveno korisnog rada.

“U skladu sa važećim zakonskim propisima, obavještavamo javnost da je krivični postupak koji se vodi protiv maloljetnih lica tajan, u cilju zaštite interesa maloljetnika i poštovanja njihovih zakonskih prava. Shodno tome, neće biti moguće davati dodatne informacije niti komentare u vezi sa ovim postupkom. Molimo predstavnike medija i javnost za razumijevanje i poštovanje pravila koja se odnose na povjerljivost ovakvih postupaka”, objavljeno je danas na sajtu Višeg suda.