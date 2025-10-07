Mujić je poručio da su on i cijela porodica ogorčeni reakcijom, odnosno izostankom reakcije, države i nadleženih organa.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Ceno Mujić, čiji sin Daris je 7. oktobra prošle godine izboden nožem kod barske gimnazije, kazao je "Vijestima" da njihova porodica godišnjicu ovog traumatičnog događaja dočekuje bez pravde.

Mujić je poručio da su on i cijela porodica ogorčeni reakcijom, odnosno izostankom reakcije, države i nadleženih organa.

"Godinu dana dokazujemo da je na našeg Darisa, dok se nalazio na vratima gimnazije 'Niko Rolović', izvršen pokušaj ubistva. Dok smo mi kao porodica izloženi raznim spinovanjima, pritiscima i uznemiravanjima na sve moguće načine, okrivljeni se slobodno kreće gradom", poručio je otac tada povrijeđenog gimnazijalca.

On je upitao treba li "još neko dijete da strada" da bi slučaj njegovog sina dobio sudski epilog.

Zaključio je da ovo poslednji put da javno apeluju na državne i sudske organe, tražeći da imaju obzira za sve ono kroz što su prošli, ono što trenutno prolaze, i poručio da zahtijevaju hitnu reakciju.

Osamnaestogodišnjeg Darisa su 7. oktobra oktobra 2024. godine napala dva maloljetnika na malom odmoru ispred barske gimnazije "Niko Rolović", kada mu je A.K. nanio ubodnu ranu nožem, opasnu po život. Mujić je danima bio životno ugrožen, operisan je u barskoj Opštoj bolnici, a liječenje je nastavio u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) u Podgorici.

Maloljetni A.K. (17) iz Bara osumnjičen je za pokušaj ubistva Mujića, zbog čega je istražni sudija Višeg suda u Podgorici osumnjičenom maloljetniku devetog oktobra odredio pritvor do 30 dana, na predlog Višeg državnog tužilaštva.

Apelacioni sud - vijeće za maloljetnike je 21. oktobra donijelo rješenje kojim je odbijena kao neosnovana žalba Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, izjavljena protiv rješenja Višeg suda u Podgorici - vijeća za maloljetnike od 1. oktobra.

Rješenjem Višeg suda odbijen je predlog Višeg državnog tužilaštva da se odredi pritvor maloljetnom A. K, koji se sumnjiči za pokušaj ubistva učenika barske Gimnazije "Niko Rolović" Darisa Mujića, a A.K. je nakon devet dana pušten da se brani sa slobode.

Zbog takve odluke Apelacionog suda, u Baru su, prethodnog oktobra, održana dva protesta s kojeg su upućene oštre kritike na račun pravosudnih organa u ovom slučaju. Između ostalog, organizatori, među kojima je i porodica Mujić, zahtijevali su strože kazne za maloljetnike koji su izvršitelji krivičnih djela.