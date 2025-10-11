Iz policije navode da su osim M.M. (20) kontrolisane i operativno interesantne osobe V.J. (38), M.J. (33), S.P. (25) i njima blisko lice S.Dž. (27). Svi su boravili u jednog ugostiteljskog objekta u ulici Serdara Jola Piletića

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Naime, u ugostiteljskom objektu koji se nalazi u ulici Serdara Jola Piletića policijski službenici kontrolisali su operativno interesantna lica V.J. (38), M.M, M.J. (33), S.P. (25) i njima blisko lice S.Dž. (27)”, saopštila je Uprava policije.

Kako su pojasnili, policija je pronašla torbicu u kojoj se nalazilo vatreno oružje – pištolj marke ČZ model M75 kalibra 9 mm, a u čijem se okviru nalazilo 12 komada municije.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem su nalogu od gore pomenutih lica prikupljena obavještenja na zapisnik i preduzete dalje mjere i radnje iz nadležnosti policije”, navode iz policije.

Sa svim je povratno upoznat postupajući osnovni državni tužilac koji se izjasnio da se u radnjama M.M. stiču elementi krivičnog djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, zbog čega je on uhapšen.

“Uz krivičnu prijavu biće priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost u zakonskom roku”, zaključuju iz policije.