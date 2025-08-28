Takođe, na graničnom prelazu Ranče lišena je slobode osoba kod koje je pronađeno manje pakovanje marihuane i koja je vozilom upravljala pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Kroz pojačane aktivnosti granične policije u cilju zaštite naše državne granice i bezbjednosti građana i turista, policijski službenici Stanice granične policije Podgorica su sinoć na graničnom prelazu Božaj, na ulazu u Crnu Goru kontrolisali četiri vozila,

utvrdili da se ona potražuju na međunarodnom nivou i oduzeli ih.

Takođe, na graničnom prelazu Ranče lišena je slobode osoba kod koje je pronađeno manje pakovanje marihuane i koja je vozilom upravljala pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Naime, na graničnom prelazu Božaj kontrolisana je J.D. (35) koja je upravljala vozilom marke „Jaguar“, njemačkih registarskih oznaka. Detaljnom provjerom u saradnji sa policijskim službenicima NCB Interpol-a Podgorica utvrđeno je da se ovo vozilo

potražuje na međunarodnom nivou od strane Njemačke, te je isto oduzeto.

Nadalje, na istom graničnom prelazu, takođe na ulazu u našu državu, policijski službenici granične policije kontrolisali su lice X.U. (34) koji je upravljao vozilom marke „Mercedes“, njemačkih registarskih oznaka. Za ovo vozilo je takođe sprovedena

detaljna provjera kada je utvrđeno da se potražuje na međunarodnom nivou, od strane nadležnih organa Njemačke.

Na ulazu u Crnu Goru je na ovom graničnom prelazu kontrolisan i J.A. (26) koji jeupravljao vozilom marke „BMW“, hrvatskih registarskih oznaka, vlasništvo rent a car agencije. Provjerama je utvrđeno da Republike Hrvatska potražuje ovo vozilo na

međunarodnom nivou te je ono oduzeto.

Oduzeto je, na istom graničnom prelazu, i vozilo marke „Mercedes“, britanskih registarskih oznaka za koje je utvrđeno da se potražuje od stane Ujedinjenog Kraljevstva. Njime je upravljao A.R. (29).

Sva četiri vozila su predata službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica na daljunadležnost.