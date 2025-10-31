Prema onome što se može vidjeti na licu mjesta, upravo je ograda zaustavila auto od pada u provaliju.
Na magistralnom putu Podgorica - Cetinje danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđena jedna osoba.
Sve se dogodilo kod tunela Mekavac, a Radio Cetinje javlja kako je tamo auto budvanskih tablica udario u zaštitnu ogradu pored kolovoza.
Prema onome što se može vidjeti na licu mjesta, upravo je ograda zaustavila auto od pada u provaliju.
Za sada nije poznato koji je stepen povreda, a na licu mjesta su policajci, vatrogasci i hitna pomoć.
Udes se dogodio oko 15:30 časova, prenosi Antena M.