Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na magistralnom putu Podgorica - Cetinje danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđena jedna osoba.

Sve se dogodilo kod tunela Mekavac, a Radio Cetinje javlja kako je tamo auto budvanskih tablica udario u zaštitnu ogradu pored kolovoza.

Prema onome što se može vidjeti na licu mjesta, upravo je ograda zaustavila auto od pada u provaliju.

Za sada nije poznato koji je stepen povreda, a na licu mjesta su policajci, vatrogasci i hitna pomoć.

Udes se dogodio oko 15:30 časova, prenosi Antena M.