Zadobio je povrede glave

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Krsto Rađenović imao je saobraćajnu nezgodu u ponedjeljak kada je upravljao službenim automobilom, zadobivši povrede glave, pišu Vijesti.

Rađenović je potvrdio informaciju tom mediju.

On je kazao da je u mjestu Crvena glavica izgubio kontrolu nad vozilom jer je kolovoz bio vlažan, te je došlo do proklizavanja.

Rađenović je zadobio povrede glave, posjekotine, te ima deset šavova.

Službeni automobil je transportovan na popravku jer ima više oštećenja.