Policija je u Nikšiću privela sedam članova navijačke grupe “Vojvode” koji su juče izazvali sukob na terenu tokom utakmice FK Internacional i FK Berane. Dva građanina i dva policajca zadobili su povrede, a istraga o svemu još traje.

Izvor: Printsceen

Policija je do sada identifikovala i lišila slobode sedam lica povezanih sa sukobom koji su juče izazvali navijači grupe „Vojvode“ tokom fudbalske utakmice u Nikšiću.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić priveli su šest lica – B.P., I.V., B.V., N.M., N.Đ. i M.K., koji se terete za izazivanje nereda, ugrožavanje bezbjednosti učesnika sportskog događaja i drugih prisutnih na stadionu. Protiv njih je podnijeta prekršajna prijava, a postupak će biti sproveden pred sudijom Suda za prekršaje u Podgorici – Odjeljenje Nikšić.

U nastavku istrage, policija je izvršila pretres stana M.M. (29) iz Nikšića, od kojeg je oduzet startni pištolj i mobilni telefon. On je lišen slobode, a protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog sumnje na nasilničko ponašanje na sportskim priredbama.

Podsjećamo, sukob se dogodio 25. oktobra 2025. godine, tokom poluvremena utakmice FK Internacional – FK Berane na pomoćnom terenu FK “Čelik”. Oko 40 navijača “Vojvoda”, prethodno sakrivenih u prostorijama FK Sutjeska, upalo je na teren i sukobilo se sa navijačima Berana, pri čemu su dva građanina i dva policajca povrijeđeni.

Policija nastavlja aktivnosti na identifikaciji ostalih učesnika incidenta, utvrđivanju odgovornosti FK “Sutjeska” i detaljnoj analizi postupanja službenika u ovom događaju.