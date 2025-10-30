Službenici Mobilne jedinice saobraćajne policije su na auto-putu uhapsili dvije osobe zbog prekoračenja brzine.
Kako su naveli iz policije na društvenoj mreži X, uhapšena je M.M. (30) iz Srbije koja se kretala brzinom od 202 km/h.
Takođe, uhapšen je i Š.A.(24) iz Podgorice koji je vozilom upravljao brzinom od 195 km/h.
