Službenici Mobilne jedinice saobraćajne policije su na auto-putu uhapsili dvije osobe zbog prekoračenja brzine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako su naveli iz policije na društvenoj mreži X, uhapšena je M.M. (30) iz Srbije koja se kretala brzinom od 202 km/h.

Takođe, uhapšen je i Š.A.(24) iz Podgorice koji je vozilom upravljao brzinom od 195 km/h.