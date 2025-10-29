Zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti na štetu turskih državljana, po nalogu tužioca lišen je slobode D.A. (19) iz Zete.

Izvor: MONDO

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su preduzeli mjere i radnje na rasvjetljavanju imovinskog delikta počinjenog na štetu turskih državljana i u kratkom roku rasvijetlili krivično djelo te po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici lišili slobode jedno lice iz Zete.

Zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti na štetu turskih državljana, po nalogu tužioca lišen je slobode D.A. (19) iz Zete. Policijski službenici su osumnjičenog identifikovali, a potom locirali i kontrolisali u mjestu Golubovci, nakon čega je priveden u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica.

On je, kako se sumnja, 28.10.2025. godine oko 01:30 časova, u mjestu Balijače - opština Zeta, izazvao požar na jednom vozilu u vlasništvu turskog državljanina, upotrebom benzina i podesnog sredstva, koji se kasnije proširio na još dva vozila u vlasništvu turskih državljana. Nakon prikupljenog obavještenja, sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu D.A. lišen slobode zbog izazivanja opšte opasnosti, javljeno je iz Uprave Policije.

Uprava policije nastavlja sa aktivnostima na rasvjetljavanju krivičnih djela i procesuiranju lica koja su izazvala požare na objektima i imovini stranih državljana.