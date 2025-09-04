Službenicima Odjeljenja bezbjednosti Nikšić prijavljeno je da u Ulici Dinastije Balšića u tom gradu došlo do požara na jednom putničkom motornom vozilu.

Policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta gdje su utvrdili da je riječ o vozilu marke Audi, model Q7, vlasništvo L.A. (23) iz Nikšića. Požar je lokalizovan od strane pripadnika Službe zaštite i spašavanja Nikšić, dok je na vozilu pričinjena materijalna šteta, saopštili su iz UP.

Sa događajem su policijski službenici upoznali tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji je kvalifikovao krivično djelo izazivanje opšte opasnosti i naložio preduzimanje aktivnosti u cilju rasvjetljavanja događaja i identifikacije, lociranja i procesuiranja izvršioca.

Nakon niza sprovedenih operativno-taktičkih mjera i radnji na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovoga događaja, policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“, Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, obezbijedili su dokaze koji upućuju na sumnju da je sami vlasnik vozila, L.A. iz Nikšića, uz prethodni dogovor sa drugim, za sada nepoznatim licima, uz upotrebu ubrzivača požara na svom vozilu izazvao požar u cilju pokušaja naplate osiguranja kod osiguravajuće kuće, naveli su iz policije.



Sa svim činjenicama i preduzetim mjerama i radnjama upoznat je postupajući tužilac koji je izvršio prekvalifikaciju krivičnog djela izjasnivši se da se u radnjama L.A. stiču elementi krivičnog djela prevara u osiguranju.

Protiv L.A. je podnijeta krivična prijava u redovnom postupku.