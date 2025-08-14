Službenici policije u Podgorici su preventivnim operativnim radom na terenu, uočili dva lica koja su na otvorenom prostoru u krugu jedne zatvorene fabrike, pokušala da zapale vatru, u čemu su spriječeni.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su sinoć oko 20 časova, u dijelu grada City kvart, na betonskom dijelu, u blizini nekadašnje fabrike „Radoje Dakić“ zatekli dva maloljetnca lica starosti 13 i 14 godina, koja pokušavaju da zapale vatru,m saopštili su iz UP.

Maloljetnici su dovedeni u Odjeljenje bezbjednosti Podgorica, gdje su od njih, u prisustvu roditelja, prikupljena obavještenja na okolnosti događaja.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se izjasnio da u navedenom događaju nema elemenata bića krivičnog djela.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica će cijeniti postojanje elemenata prekršaja u radnjama maloljetnih lica, kao i u odnosu na roditelje maloljetnika.

Uprava policije upozorava roditelje da posebnu pažnju posvete ponašanju djece, naročito tokom ljetnjih mjeseci kada je povećan rizik od izbijanja požara. Odgovoran odnos i adekvatni nadzor djece ključni su za sprečavanje ponašanja koje može prouzrokovati ozbiljne posljedice, kako po njih same, tako i po širu zajednicu.