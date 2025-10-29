Kako je saopšteno, jedina mjera koja ostaje na snazi jeste oduzimanje pasoša.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Viši sud u Podgorici ukinuo je kućni pritvor suspendovanom tužiocu Saši Čađenoviću, potvrdila je Televiziji Vijesti samostalna savjetnica za odnose s javnošću Višeg suda Ivana Vukmirović.

Njega Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči da je bio član kriminalne organizacije koju je, prema navodima optužnice, formirao bivši visoki policijski funkcioner Zoran Lazović.

Na optužnici se, pored njih, nalazi i bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.

Terete se da su sarađivali sa kriminalnom organizacijom koju je organizovao odbjegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer. U dosadašnjem postupku pred podgoričkim Višim sudom, optuženi su negirali sve navode optužnice, koju je protiv njih podigao specijalni tužilac Miloš Šoškić.