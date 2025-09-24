Vrhovno državno tužilaštvo je u saopštenju navelo da je zastarjelost za krivično djelo - primanje mita i primanje mita putem pomaganja nastupila zbog ranijeg obrađivača i bivšeg GST Milivoja Katnića.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović podnio je Tužilačkom savjetu predlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti protiv suspendovanog specijalnog tužioca Saše Čađenovića, jer nije u zakonskim rokovima postupao u predmetu “Telekom”, zbog čega je nastupila zastara u jednoj od najvećih korupcionaških afera u Crnoj Gori.

Tužilački savjet odgovorio je “Vijestima” da je GST Novović podnio predlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti protiv Čađenovića, kao ranijeg obrađivača predmeta, zbog težeg disciplinskog prekršaja.

”Jer bez opravdanog razloga nije postupao u zakonom propisanim rokovima, a usljed toga je nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja u predmetu za koji se interesujete i u još jednom predmetu”, piše u odgovoru Tužilačkog savjeta.

Predlog za utvrđivanje teže disciplinske odgovornosti odnosi se za krivična djela - primanje mita i primanje mita pomaganjem u predmetu “Telekom”, a koji je dužio tužilac Čađenović u periodu od 1. marta 2019. do polovine maja 2021. kada je i nastupila zastarjelost i za taj dio krivične prijave u ovoj aferi.

Vrhovno državno tužilaštvo je u saopštenju navelo da je zastarjelost za krivično djelo - primanje mita i primanje mita putem pomaganja nastupila zbog ranijeg obrađivača i bivšeg GST Milivoja Katnića.

“Za krivična djela primanje mita i primanje mita pomaganjem, koja su takođe predmet krivične prijave, zastarjelost krivičnog gonjenja je nastupila istekom 15. 5. 2021. godine, ali odgovornost za to je na ranijem obrađivaču predmeta u odnosu na onog koji je donio odluku i ranijem rukovodiocu Specijalnog državnog tužilaštva”, saopštili su iz Vrhovnog državnog tužilaštva.

Oni su ukazali da kada nastupi zastarjelost krivičnog gonjenja, specijalni tužilac po zakonu ne može da preduzima ni jednu procesnu radnju radi provjere navoda prijave ili utvrđivanja njene osnovanosti.

Tužilački savjet je u decembru 2022. godine, dva dana nakon hapšenja, donio odluku o privremenom udaljenju tužioca Saše Čađenovića, jer je protiv njega pokrenuta istraga za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje tužilačke funkcije.

Istraga, a potom i optužnica protiv Čađenovića, podignuta je zbog optužbi SDT-a da je prikrivao izvršioce najtežih krivičnih djela odnosno nije pokretao krivične postupke protiv vođa kavačkog klana ali i bivšeg tajnog agenta Petra Lazovića.

Nekadašnji GST Milivoje Katnić razriješen je dužnosti u februaru 2022. godine, a u pritvoru se nalazi od aprila prošle godine zbog optužbi SDT-a za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja.

Da bi podnio predlog za pokretanje disciplinskog postupka, GST Novović je morao da sačeka odluku tužioca Vrhovnog državnog tužilaštva Veljka Rutovića, a po prigovoru NVO MANS, koja je tražila da se ispita zakonitost odluke Specijalnog državnog tužilaštva da odbaci njihovu krivičnu prijavu jer je nastupila zastara u predmetu “Telekom”.

Tužilac Rutović je ocijenio da je SDT, odnosno specijalna tužiteljka Ana Perović Vojinović donijela pravilnu i zakonitu odluku s dovoljno jasnim razlozima za odbacivanje krivične prijave MANS-a protiv bivšeg šefa države Mila Đukanovića, njegove sestre Ane Đukanović i ostalih za zloupotrebu službenog položaja, primanje mita i stvaranje kriminalne organizacije tokom prodaje državne kompanije “Telekom” tokom 2005. godine.

“Odluka u predmetu ‘Telekom’ pravilna je i zakonita”, saopštilo je juče i Vrhovno državno tužilaštvo.