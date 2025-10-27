On je u tu instituciju doveden oko 16:30 časova.

Uhapšeni biznismen Ranko Ubović sproveden je na saslušanje u Specijalno državno tužilaštvo (SDT).

Nakon njegovog saslušanja, prema informacijama "Vijesti", policajci će u SDT sprovesti i njegovog saradnika, takođe uhapšenog Veselina Kovačevića, bivšeg vlasnika i sadašnjeg člana Odbora direktora kompanije "Bemax".

Ubović i Kovačević uhapšeni su jutros po nalogu SDT-a.

U saopštenju SDT-a piše da je Specijalno policijsko odjeljenje (SPO) uhapsilo Ubovića i Kovačevića zbog postojanja osnova sumnje da su učinili više krivičnih djela pranje novca:

"I nastavlja da, po nalogu specijalnih tužilaca i u skladu sa odlukama nadležnog suda, u Podgorici, izvršava hitne dokazne radnje sa ciljem prikupljanja dokaza i tragova o krivičnim djelima. Osumnjičeni će biti sprovodeni u radi saslušanja u Specijalno državno tužilaštvu u zakonskom roku, a nakon njihovog saslušanja i završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju, javnost će biti obaviještena o pokrenutom postupku", saopšteno je iz SDT-a.