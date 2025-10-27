Novorođenče su tog dana 18:30h odveli u sobu za fototerapiju u kojoj je trebala da ostane 24 sata.

Na odjeljenju akušerstva Opšte bolnice u Nikšiću 25. oktobra preminulo je novorođenče. Obducioni nalaz koji ukazuje na mogući nemar zaposlenih upućen je Osnovnom državnom tužilaštvu, saopštila je CdM-u porodica preminulog novorođenčeta. Prema nezvaničnim saznanjima CdM-a slučaj je preuzelo Više državno tužilaštvo u Podgorici.

Prema njihovim riječima 22. oktobra u porodilištu Opšte bolnice u Nikšiću, rodila se zdrava djevojčica H. Š. od oca G. Š. i majke T. Š.

“Beba je rođena zdrava , ocijenjena je najvišom ocjenom a porođaj je prošao lagano, bez ikakvih komplikacija”, tvrdi porodica preminule bebe.

Navode da je u subotu dana 25. oktobra novorođenčetu je konstatovana žutica.

Novorođenče su tog dana 18:30h odveli u sobu za fototerapiju u kojoj je trebala da ostane 24 sata.

Po preliminarnom nalazu obdukcije, dodaje porodica, smrt je nastupila oko 21:10h istog dana.

Kao uzrok smrti bebe navodno je navedeno gušenje mlijekom prilikom bljuckanja.

“Beba je ostavljena sama, niko nije bio tu od osoblja bolnice da joj pomogne, da je okrene, potapše šta god”, kazali su iz porodice, kako javlja CdM.