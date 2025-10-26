Formiranje tog savjeta u aprilu ove godine predložio je ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić.

Crna Gora bi uskoro trebalo da dobije prvi Nacionalni savjet za sprečavanje negativnih pojava u sportu, čiji će osnovni zadatak biti borba protiv huliganizma, namještanja utakmica i upotrebe dopinga. Kako saznaje Portal RTCG, trebalo bi uskoro da budu preduzeti konkretni koraci kako bi to tijelo što prije postalo funkcionalno.

On je sinoć za Portal RTCG potvrdio da će ubrzo biti održan sastanak između njega i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, kako bi dogovorili dalje korake u pravcu formiranja savjeta. Šćekić je pojasnio da iz objektivnih razloga do tog sastanka nije došlo ranije, ali naglašava da treba očekivati konkretne rezultate.

Vladi će takođe biti dostavljena informacija o formiranju novog tijela, čime će se postaviti standardi i procedure koje će omogućiti efikasniju borbu protiv svih oblika neregularnosti u sportu.

Ova tema je posebno aktuelna imajući u vidu da se nemile scene tokom jučerašnje fudbalske utakmice između Internacionala i Berana u Nikšiću ne dešavaju prvi put na crnogorskim stadionima.

Naime, uoči početka drugog poluvremena utakmice 13. kola Druge lige, na kojoj su snage odmjerili Internacional i Berane u Nikšiću, došlo je do incidenata, zbog kojih je meč bio privremeno prekinut.

Kako se vidi na snimku koji je RTCG objavila juče, više desetina momaka je ušlo na teren, kroz kapiju koja se nalazi u uglu stadiona.

Navijače Berane je napalo oko 30-ak najvatrenijih pristalica Sutjeske, tzv. “Vojvode”. Prišli su u sami ćošak tribine, gdje se nalaze navijači gostujućeg tima i počeli da ih gađaju kamenicama i bakljama. Navijači Berana su uzvratili, pa je sukob trajao nekoliko minuta, koliko je trebalo policiji da interveniše.

Meč je nakon nekih pola sata nastavljen.

Internacional svoje mečeve kao domaćin igra u Nikšiću.

Oglasila se Uprava policije, ističući da preduzimaju intenzivne mjere i radnje na identifikovanju navijača koji su ušli na fudbalski teren i izazvali sukob sa navijačima drugog kluba, pri čemu su dva građanina i dva policajca zadobili povrede. Prema licima koja su izazvala incident biće preduzete zaknom propisane represivne mjere i radnje, u skladu sa zakonom, najavili su.

Takođe, u julu ove godine, Ministarstvo sporta Crne Gore najoštrije je osudilo incidente koji su se dogodili na tribinama Gradskog stadiona u Podgorici, ističući da su takve scene duboko zabrinjavajuće i potpuno neprihvatljive.

Iz Ministarstva sporta i mladih ranije su naveli da se formiranjem Nacionalnog savjeta postavljaju jasni standardi i procedure.

“Savjet će, pored ministarstava koja će imati ključnu ulogu, okupiti stručnjake iz različitih oblasti – pravnike, sportske radnike, sportske novinare, psihologe, ljekare, ali i same sportiste, trenere, roditelje i sve one koji žele da doprinesu jačanju etike i fer-pleja u sportskim takmičenjima”, naveli su iz ministarstva.

Navodi se da država, osnivanjem Nacionalnog savjeta za sprečavanje negativnih pojava u sportu, pravi značajan korak ka jačanju integriteta sportskih takmičenja i zaštiti mladih sportista.

“Angažovanjem stručnjaka iz različitih oblasti i saradnjom sa sportskim organizacijama, Savjet će imati ključnu ulogu u borbi protiv huliganizma, korupcije i dopinga u sportu”, rekli su.

Saopšteno je da će savjet predstavljati još jedan važan korak ka unaprjeđenju sigurnosti na sportskim događajima i zaštiti sportista, posebno mladih, od negativnih uticaja.

Savjet će, pored suzbijanja negativnih pojava, aktivno raditi i na promovisanju pozitivnih uzora u sportu.

“Kroz saradnju s uspješnim sportistima i trenerima, mladi će imati priliku da uče o značaju poštene igre, napornog rada i timskog duha”, predočeno je.

Iz Ministarstva sporta i mladih saopšteno je da cilj nije samo kažnjavanje onih koji krše pravila, već i stvaranje kulture u kojoj se sport doživljava kao prostor za razvoj, napredak i inspiraciju.

Nacionalni savjet će, kroz edukativne kampanje, radionice i javne tribine, nastojati da podigne svijest o važnosti sportskog morala i etike, prenosi CdM.