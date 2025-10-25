Analiziraćemo postupanje i policije i odgovornih lica FK „Sutjeska“u Nikšiću

Izvor: FK Sutjeska

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić preduzimaju intenzivne mjere i radnje na identifikovanju navijača koji su upali na fudbalski teren i izazvali sukob sa navijačima drugog kluba, pri čemu su dva građanina i dva policajca zadobili povrede.

Naime, danas, 25.10.2025. godine, u 14.00 časova, na pomoćnom terenu FK “Čelik” u Nikšiću, je počela fudbalska utakmica između FK “Internacional” i FK “Berane”. Na poluvremenu je došlo do upada oko 40 navijača “Vojvoda”, koji su bilo sakriveni u službenim prostorijama FK “Sutjeska” na glavnom stadionu.

Navijači navijačke grupe “Vojvoda” su krenuli ka navijačima fudbalskog kluba FK “Berane”, bacajući ka njima kamenicma i druge predmete, čime su narušili javni red i mir.

Do sada su se, u Opštu bolnicu u Nikšiću, na ukazivanje medicinske pomoći javila dva lica, zbog lakših tjelesnh povreda. Takođe, dva policijska službenika su zadobila lakše tjelesne povrede zadobijene od kamenica.

U prostorije Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su dovedena odgovorna lica FK “Sutjeska”, a u vezi sa okolnostima skrivanja navijača “Vojvoda” u prostorijama ovog kluba. Policijski službenici preduzimaju intenzivne mjere i radnje na utvrđivanju svih činjenica u vezi sa ovim događajem. Policija će izvršiti detaljnu analizu, kako u odnosu na postupanje policijskih službenika, tako i u odnosu na postupanje lica koja su omogućila skrivanje

navijača “Vojvoda” u prostorijama FK “Sutjeska” kao i unošenje nedozvoljenih predmeta ovim licima na prostor stadiona. Prema licima koja su izazvala incident biće preduzete zaknom propisane represivne mjere i radnje, u skladu sa kvalifikacijom ovog događaja koja će uslijediti.