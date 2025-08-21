Jezive scene dolaze nam iz Južne Amerike.

Izvor: screenshot X

Utakmica između Indepedijentea iz Argentine i Universidada iz Čilea u Kopa Sudamerikani prekinuta je zbog stravičnih incidenata na tribinama.

Sukob su inicirali navijači Universidad de Čilea, koji su pri rezultatu 1:1 počeli da bacaju projektile na domaću publiku. Sudija je tada odlučio da prekine meč, kako bi osigurao bezbijednost igrača i gledalaca.

Nažalost, huligani se nisu smirili. Palili su vatru, lomili stolice i njima gađali navijače na donjem dijelu tribina. Bacali su na ljude baklje, šok bombe i staklene flaše.

Na jezivim snimcima, koji su se pojavili na društvenim mrežama, vidi se i kako jedan huligan motkom udara po glavi jedno dijete. Nakon nekoliko udaraca dete gubi svijest i pada na pod.

Upozoravamo - snimak je uznemirujući!

DISTURBING…



There are three dead in the incidents between Independiente and Universidad de Chile in the Sudamericana today.



This video shows Independiente fans knocking out a CHILD.



@mundoxretro1pic.twitter.com/xvULzJA8Kx — Polymarket FC (@PolymarketFC)August 21, 2025

Pojedini navijači Idepedijentea dobili su napad panike, pa su u strahu za svoj život počeli da skaču sa tribine.

Miren cómo se tira este desde la tribuna, probablemente haya muerto.#Independiente#UdeChilepic.twitter.com/wF0kuP2bGM — Eric sin K (@Eric_Artic)August 21, 2025

Mediji prenose da je najmanje deset navijača zadobilo teške povrede, a spekuliše se da su tri osobe preminule, a uhapšeno je više od 300 huligana.

Fans arrested in Argentina after the Independiente de Avellaneda - Universidad de Chile Copa Sudamericana match was suspended due to violent incidents in the stands.



Numerous fans were taken to a local hospital in serious condition as per TyC Sports.pic.twitter.com/Yf3QLIZEHm — Kyama ⚽ (@ElijahKyama_)August 21, 2025

#Argentinal Aficionados socorren a mujer vapuleada en Tribuna Sur baja en el estadio Libertadores de América, durante el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile.pic.twitter.com/x50Z3AmoKG — Señal Capital (@senalcapital)August 21, 2025