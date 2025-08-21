Jezive scene dolaze nam iz Južne Amerike.
Utakmica između Indepedijentea iz Argentine i Universidada iz Čilea u Kopa Sudamerikani prekinuta je zbog stravičnih incidenata na tribinama.
Sukob su inicirali navijači Universidad de Čilea, koji su pri rezultatu 1:1 počeli da bacaju projektile na domaću publiku. Sudija je tada odlučio da prekine meč, kako bi osigurao bezbijednost igrača i gledalaca.
Nažalost, huligani se nisu smirili. Palili su vatru, lomili stolice i njima gađali navijače na donjem dijelu tribina. Bacali su na ljude baklje, šok bombe i staklene flaše.
Na jezivim snimcima, koji su se pojavili na društvenim mrežama, vidi se i kako jedan huligan motkom udara po glavi jedno dijete. Nakon nekoliko udaraca dete gubi svijest i pada na pod.
Upozoravamo - snimak je uznemirujući!
Pojedini navijači Idepedijentea dobili su napad panike, pa su u strahu za svoj život počeli da skaču sa tribine.
Mediji prenose da je najmanje deset navijača zadobilo teške povrede, a spekuliše se da su tri osobe preminule, a uhapšeno je više od 300 huligana.
