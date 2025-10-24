Sud je ocijenio da su neutemeljeni navodi žalbe branioca kojim se osporava pravilnost odluke o određivanju pritvora

Mojkovčanin M. R. ostaće u pritvoru do daljnjeg, odlukom Višeg suda u Bijelom Polju, zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici. On je uhapšen 16. oktobra, nakon što je, prema navodima iz spisa predmeta, uputio ozbiljne prijetnje partnerki koja je pokušala da prekine njihovu vezu.

“Iz dokaza proizilazi osnovana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, jer je oštećenoj uputio ozbiljne i ostvarive prijetnje riječima: Neću da dozvolim da raskinemo, ubiću te, ali ćemo biti zajedno”, navodi se u rješenju Višeg suda, prenos CdM.

Sud je ocijenio da su neutemeljeni navodi žalbe branioca kojim se osporava pravilnost odluke o određivanju pritvora. Utvrđeno je da je prvostepeni sud pravilno zaključio da su ispunjeni zakonski uslovi za određivanje pritvora, te da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost da bi okrivljeni mogao ponoviti krivično djelo kojim prijeti.

“S obzirom na sadržaj prijetnji, njihovu ozbiljnost i realnu mogućnost izvršenja, te imajući u vidu da se radi o krivičnom djelu iz kategorije krivičnih djela protiv života i tijela, koje je po svojoj prirodi posebno društveno opasno, vijeće nalazi da postoje posebne okolnosti koje opravdavaju odluku o određivanju pritvora po navedenom osnovu“, zaključuje se u odluci Višeg suda.