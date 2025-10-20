Američki predsjednik Donald Tramp uputio je prijetnje Hamasu ukoliko se ne budu pridržavali dogovora.

Izvor: X/Nexta TV/Screenshot/PRINTSCREEN/TWITTER/OSINTDEFENDER

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će Hamas "biti iskorenjen" ukoliko ne bude poštovao sporazum o prekidu vatre u Pojasu Gaze, dan nakon izvještaja o novim napadima u toj oblasti.

"Imamo dogovor sa Hamasom da će se ponašati pristojno, a ako to ne budu činili, mi ćemo ih iskorijeniti ako bude potrebno", rekao je američki predsjednik.

Trampovi izaslanici, Stiv Vitkof i Džared Kušner, sastali su se sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, dan nakon što je novo nasilje u Pojasu Gaze izazvalo strahovanja da bi moglo doći do nepoštovanja primirja koje je stupilo na snagu 10. oktobra.

Izrael tvrdi da je u nedelju izveo napade na Gazu kao odgovor na napade Hamasa, što je ta grupa negirala. Civilna zaštita u Gazi saopštila je da je u bombardovanju ubijeno najmanje 45 Palestinaca, prenosi Index. Američki predsjednik naglašava da američke snage neće direktno djelovati protiv Hamasa, ali da bi "rado intervenisale" brojne zemlje koje su pristale da se pridruže međunarodnim snagama za stabilizaciju Gaze.