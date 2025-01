Pred podgoričkim Višim sudom i danas je odloženo suđenje u postupku za ubistvo Miodraga Kruščića i ranjavanje novinarke Olivere Lakić, piše Dan.

Izvor: Kurir/Facebook

Razlog odlaganja je zahtjev optuženog Marija Miloševića i Gorana Rakočevića za izuzećem sudije Igora Đuričković koji predsjedava sudećim sudskim vijećem.

Milošević je naveo da je u drugom predmetu, gdje je optužen za ubistvo Radomira Đuričkovića, sudija Igor Đuričkovićsam tražio izuzeće iz ličnih razloga. Milošević je naveo da ne vidi zašto i danas ne stoje ti razlozi, prenosi Dan.

Sudija Đuričković je pojasnio da je tada tažio izuzeće od postupanja zbog toga što su svi Đuričkovići iz istog mjesta i smatra da za to djelo ne treba da sudi niko ko se preziva Đuričković, Milošević, Vujačić i Mašanović.

Sudija je zatim pročitao detaljno dopis koji je tada uputio predsjedniku suda i naveo da je očekivao ovakav zahtjev i u ovom postupku.

"Meni se pred ovim sudom sudi pred vijećem sudije Radovanovića u postupku povodom ubistva Radomira Đuričkovića. Dobio sam potvrdu da ste se Vi iz tog predmeta ranije izuzeli iz ličnih razloga. Ja tražim Vaše izuzeće iz ovog predmeta, jer ste se vi iz tog predmeta izuzeli", kazao je sudiji Igoru Đuričkoviću optuženi Milošević, a piše Dan.

"Tačno je. Ja sam bio spreman na to što ćete danas reći. Nisam se tada izuzeo iz ličnih razloga. Izuzeo sam se jer smo svi mi Đuričkovići iz istog mjesta. Po meni taj predmet treba da sudi neko drugi, neko ko se ne preziva Đuričković, Mašanović, Vujačić, Milošević... Njega (pokojnog Radomira Đuričkovića) nisam poznavao i ako smo se sreli nekad to je bilo na pet minuta tokom rodbinskih okupljanja..Znate kakva su to okupljanjna", sahrane i slično - pojasnio je sudija Đuričković optuženom Miloševiću.

Kako Dan dalje navodi, optuženi Milošević je zatim sudiji rekao da nema ništa blično protiv njega ali da nema ni veze sa tim krivičnim djelom, sa ubistvom Radomira Đuričkovića.

"Ja nemam veze sa tim krivičnim djelom. Vas prvi put vidim u sud. Nemam ništa lično protiv Vas. Od kad mi se sve ovo dešava i kad mi se sudi za djela sa kojima nemam veze ja moram biti oprezan....možda ste mi tamo popustili, pa me čekate ovdje", kazao je u slobodnom kazivanju sudiji optuženi Milošević.

Više puta je ponovio Milošević da nema veze nis a ubistvom Radomira Đuričkovića ni sa ovim krivičnim djelom.

Zatim je optuženi Goran Rakočević sudiji Đuričkoviću kazao da mu on takođe sudi u postupku gdje su oštećeni Đuričkovići. Sudija je rekao da se tu ne radi o teškom krivičnom djelu bistvo, nego da su u pitanju neka vozila.

"Možemo li mi da nam predsjednik vijeća bude neko ko još nikom od nas nije sudio. Dajemo riječ da se neće odlagati ni jedno ročište u tom slučaju", kazao je optuženi Rakočević.

O navedenom zahtjevu optuženih sud će donijeti odluku u zakonom predviđenom roku. Naredno ročište zakazano je za 10.2.2025.

Podsjećamo, ovom optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva obuhvaćeni su Milan Vujotić, Filip Knežević, Aleksandar Ljumović, Mario Milošević, Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Filip Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Darko Lalović i Sanja Božović.

Krivična djela koja se okrivljenima stavljaju na teret su stvaranje kriminalne organizacije, teška tjelesna povreda, teško ubistvo, ubistvo putem podstrekavanja, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Kada je u pitanju krivično djelo nedozboljeno držanje i stavljanje u promet opojnih droga, okrivljeni se terete konkretno za krijumčarenje 554 kilograma maruhuane iz Albanije u Crnu Goru.

Prema navodima optužnice, okrivljenom Mariju Miloševiću stavlja se na teret da je 21. maja 2018. godine ispalio smrtnoniosni hitac u Kruščića dok je sjedio u kafiću “Palata” na Starom Aerodromu u Podgorici. Ubica je imao silikonsku masku i prišao je Kruščiću s leđa i u njega ispalio devet metaka.

Ovom optužnicom, dio okrivljenih se tereti u za napad na novinarku Oliveru Lakić, koji se dogodio 8. maja 2018. Knežević je u bjekstvu i on se tereti da je pucao u Lakić 8. maja 2018. godine, ispred ulaza zgrade u kojoj živi.