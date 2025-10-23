Đukić se nada da će građani pokazati veliko razumijevanje i strpljenje po pitanju generalnog štrajka

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon tri nedjelje obustave rada, tj. štrajka upozorenja i neuspjelih pregovora s Ministarstvom finansija, zaposleni u sudstvu počinju generalni štrajk. To je za Portal RTCG potvrdio predsjednik Sindikata sudstva, Dejan Đukić.

“Prinuđeni smo da uđemo u proceduru generalnog štrajka zbog višegodišnjeg nezadovoljstva sudske administracije. Kao što sam ranije govorio, osnovica nam je 558 eura, dok radnik s više od 10 godina radnog staža ima platu od 600 eura”, rekao je Đukić.

Naglasio je da očekuje pozitivan ishod, mogućnost pregovora i razumijevanje ozbiljnosti situacije, prenosi RTCG.

“Jer Sindikat sudstva i svi sudovi neće odustati od štrajka dok se ne ispune naši zahtjevi, koji nisu veliki, ali su u ovom periodu realni za postizanje dogovora”, istakao je on.

Đukić se nada da će građani pokazati veliko razumijevanje i strpljenje po pitanju generalnog štrajka, jer, kako je naveo, samim generalnim štrajkom biće onemogućeno građanima da pristupe prostorijama sudova, a samim tim i da ostvare pravdu.

“Vjerujemo da ćemo doći do dogovora tokom generalnog štrajka. Sudije su se već uključile i pružaju svakodnevnu podršku”, rekao je Đukić.