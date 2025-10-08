Obustava se sprovodi u Osnovnom sudu Podgorica, Apelacionom sudu Podgorica, Višem sudu Podgorica, Privrednom sudu Podgorica, Osnovnom sudu Cetinje, Osnovnom sudu Ulcinj i Osnovnom sudu Herceg Novi.

U više crnogorskih sudova obustavljen je rad na sat vremena zbog štrajka upozorenja zaposlenih u sudstvu, koji svakog radnog dana u periodu od 11 do 12 časova protestuju, a tako će nastaviti sve dok se ne ispune njihovi uslovi za uvećanje zarade od 30 odsto i potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora (GKU) za pravosuđe, javljaju Vijesti.

Obustava se sprovodi u Osnovnom sudu Podgorica, Apelacionom sudu Podgorica, Višem sudu Podgorica, Privrednom sudu Podgorica, Osnovnom sudu Cetinje, Osnovnom sudu Ulcinj i Osnovnom sudu Herceg Novi.

Tako je juče u predmetu koji se vodi pred podgoričkim Višim sudom odloženo ročište bivšoj direktorici Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jeleni Perović i njenoj bivšoj pomoćnici Nini Paović zbog zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave.

Razlog štrajka, kako su ranije saopštili iz Sindikata sudstva, neadekvatna primanja i koeficijenti koji, prema njihovim riječima, ne prate težinu i odgovornost posla koji obavljaju.

Predsjednik tog sindikata Dejan Đukić, kazao je da zaposleni traže uvećanje zarade od 30 odsto za samostalne referente u sudskoj administraciji u grupi D i potpisivanje GKU.

Zaposleni su ranije saopštili da je riječ o mjeri upozorenja kojom žele da skrenu pažnju nadležnim institucijama na dugogodišnje ignorisanje njihovih zahtjeva i loš materijalni položaj, prenose Vijesti.

Glavni odbor tog sindikata, na sjednici održanoj 19. septembra 2025. godine, jednoglasno je odlučio o stupanju u jednosatni štrajk upozorenja, koji je počeo 6. oktobra i trajaće do ispunjenja zahtjeva zaposlenih, piše u odluci u koju su “Vijesti” imale uvid.

Tu odluku su potpisali predsjednik Sindikalne organizacije (SO) Osnovnog suda Podgorica Dejan Dukić, Apelacionog suda Podgorica Filip Laković, Višeg suda Podgorica Bjanka Vuković, Privrednog suda Podgorica Sanja Dragićević, Osnovnog suda Cetinje Tatjana Vujović, Osnovnog suda Ulcinj Snežana Pavlović, i Osnovnog suda Herceg Novi Vicko Martić.

Iz Sindikata sudstva su ranije podsjetili da su zaposleni u pravosuđu više puta do sada tražili povećanje zarada i unapređenje uslova rada, te da su nadležne institucije, uprkos obećanjima, propustile da ispune dogovoreno. Kako navode, zarade u sudovima nijesu usklađene sa složenošću poslova, odgovornošću i obimom predmeta, a mnogi zaposleni rade pod velikim pritiskom i u neadekvatnim uslovima.

“Zaposleni u sudstvu godinama ukazuju na neujednačene i niske zarade u odnosu na druge državne organe, kao i na hroničan nedostatak kadra. Očekujemo od Vlade i Ministarstva pravde da prepoznaju ozbiljnost situacije i hitno preduzmu korake kako bi se postigao dogovor”, saopštili su iz Sindikata ranije, pišu Vijesti.

Štrajk upozorenja, kako su kazali ranije, organizuje se u skladu sa zakonom i ne remeti osnovno funkcionisanje sudova, ali ukoliko zahtjevi zaposlenih ne budu ispunjeni, nije isključena mogućnost preuzimanja radikalnijih mjera.

Predstavnici sindikata poručuju da ne traže ništa više od onoga što im pripada po osnovu rada i odgovornosti, te da je cilj obustave rada zaštita prava zaposlenih i očuvanje dostojanstva sudske profesije.

“Sudski sistem ne može funkcionisati bez ljudi koji svakodnevno nose najveći teret – zapisničara, dostavljača, administrativnih radnika, savjetnika i ostalog osoblja. Ako se njihov položaj ne popravi, trpi i pravda, a samim tim i građani Crne Gore”, poručili su iz Sindikata sudstva Crne Gore.

Kazali su i da imaju najmanje zarade u Crnoj Gori, i da njihova osnovica kreće sa 558 eura za samostalne referente.

“Imamo samostalne referente koji rade 10 godina u sudstvu i koji primaju zaradu od 600 eura. S druge strane, imamo samostalne savjetnike koji imaju zaradu od 800 eura, a sami smo upoznati da je to baza iz koje izlaze sudije”, kazao je Đukić.

On je dodao i da je GKU spreman već duže vrijeme i njegova realizacija ne bi izlazila iz okvira budžeta predviđenog za sudove, kao i da se nada skorom dogovoru.

“To je u ovom trenutku otprilike 1.400.000 na godišnjem nivou. Tako da ja narednih dana očekujem pozive od naših socijalnih partnera, od Ministarstva finansija i nadam se da ćemo naći zajednički dogovor i riješiti ovu situaciju u kojoj se trenutno nalazimo”, kazao je on.