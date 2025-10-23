On je ispred objekta brze hrane u ulici Vasa Raičkovića prišao policajcima i bez ikakvog povoda im uputio niz pogrdnih riječi.

Sud za prekršaje u Podgorici kaznio je S.S kaznom zatvora u trajanju od 60 dana zbog omalovažavanja policijskih službenika, prenose Vijesti.

Kako je "Vijestima" kazala sudija Suda za prekršaje Ana Bokan, on je ispred objekta brze hrane u ulici Vasa Raičkovića prišao policajcima i bez ikakvog povoda im uputio niz pogrdnih riječi.

"Da bi se potom u dva navrata oglušio o zahtjev policijskog službenika da na uvid pokaže lična dokumenta nastavljajući da omalovažava policijske službenike, nakon čega je policijski službenik upotrijebio sredstva prinude prema okrivljenom - fizičku snagu, kojom prilikom je okrivljeni nastavio sa ometanjem policijskih službenika pružajući aktivan otpor", rekla je Bokan.