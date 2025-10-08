"Tom prilikom je okrivljeni Hakan Arikan, između ostalog, na oba zapisnika naveo: 'Tada me je Duško uhvatio za glavu, u predjelu ušiju, tresao je i udarao nekoliko puta'", navodi se u optužnom predlogu.

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru Srđa Jovanović, i u ponovnom postupku osuđen je na pet mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, saopšteno je nezvanično Vijestima.

Prvostepena presuda izrečena je u podgoričkom Višem sudu.

Apelacioni sud krajem februara ukinuo je istovjetnu presudu, konstatujući da je odluka donijeta uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka Zakonika o krivičnom postupku.

Jovanović je optužen za sačinjavanje nezakonitih službenih zabilješki o saslušanju - prema navodima Specijalnog državnog tužilaštva, taj okrivljeni je, kao javni funkcioner, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja pribavio korist Dušku Pavićeviću.

Od optužbe su oslobođeni Mensur Uke i Hakan Arikan, koji su se teretili za krivično djelo - zloupotreba službenog položaja putem pomaganja.

U prvom sudskom postupku, sutkinja se izričući presudu pozvala na iskaz svjedoka ali i na iskaz optuženog.

Okrivljeni Mensur Uka i Hakan Arikan umišljajno pomogli okrivljenom Srđi Jovanoviću u izvršenju krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na način što je postupajući suprotno odredbi člana 16 Zakonika o krivičnom postupku kojom je propisano da je državni tužilac dužan da istinito i potpuno utvrdi činjenice koje su od važnosti za donošenje zakonite i pravične odluke.

U optužnici piše da je tužilac Jovanović u jednom predmetu, u svojstvu osumnjičenog saslušao okrivljenog Hakana Arikana, a zatim ga je istog dana, u drugom predmetu saslušao u svojstvu oštećenog, pri čemu je prilikom oba saslušanja prisustvovao prevodilac, okrivljeni Mensur Uka, pišu Vijesti.

"Tom prilikom je okrivljeni Hakan Arikan, između ostalog, na oba zapisnika naveo: 'Tada me je Duško uhvatio za glavu, u predjelu ušiju, tresao je i udarao nekoliko puta'", navodi se u optužnom predlogu.

Dodaje se da je tužilac nakon toga, u namjeri da pribavi korist Pavićeviću i da ne preduzme krivično gonjenje protiv njega, napravio nove službene isprave - zapisnik o saslušanju osumnjičenog i zapisnik o saslušanju svjedoka - u koje je unio neistinite podatke.

U njima je, tvrdi SDT, naveo da je Hakan Arikan saslušan kao osumnjičeni, odnosno kao svjedok - oštećeni i da je naveo: "Što se tiče medicinske dokumentacije, koju sam tada izvadio i priložio u spise predmeta, mogu da kažem da sam to učinio na zahtjev i insistiranje pripadnika UP OB Tivat, pri čemu su tada, predmetnim medicinskim izvještajima, konstatovane određene ogrebotine na mom tijelu i povreda bubne opne, međutim, želio bih da naglasim da sam ja sve to imao i ranije, a s obzirom da se profesionalno bavim podvodnim ribolovom, pa su još ranije nastale kako te ogrebotine, tako i povreda bubne opne".

Iz SDT-a navode da u zatim takve službene isprave, sa neistinitom sadržinom, potpisima ovjerili Hakan Arikan i Mensur Uka...

"Nakon čega je okrivljeni Srđa Jovanović dana 14. 02. 2022. godine uništio službene isprave: zapisnik o saslušanju osumnjičenog Kt.br. 371/20 od 08. 02. 2022. godine i zapisnik o saslušanju svjedoka-oštećenog Kt.br. 366/20 od 08. 02. 2022. godine, dok su mu službene isprave sa neistinitom sadržinom poslužile da ne odredi medicinsko vještačenje povreda koje je zadobio okrivljeni Hakan Arikan i da donese rješenje o odbacivanju krivične prijave protiv Duška Pavićevića zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz člana 151 Krivičnog zakonika Crne Gore, i time mu pribavi korist nevođenjem krivičnog postupka protiv njega", navodi se u optužnici, prenose Vijesti.