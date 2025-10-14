A.G. je i testiran na prisustvo psihoaktivnih supstanci, pa je utvrđeno da je vozio pod dejstvom pet vrsta droga i uhapšen je zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Ulcinjska policija uhapsila je A.G. (25) iz tog grada nakon što su, prilikom kontrole "audija" koji je vozio, pronašli manje pakovanje s marihuanom, kao i jedno manje pakovanje s hašišom.

A.G. je i testiran na prisustvo psihoaktivnih supstanci, pa je utvrđeno da je vozio pod dejstvom pet vrsta droga i uhapšen je zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

"Sa cjelokupnim događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem su nalogu preduzete dalje mjere i radnje, pribavljena je naredba za pretres stana i drugih prostorija koje koristi ovo lice, gdje je pronađena i oduzeta manja količina opojne droge marihuana, kao i dvije lovačke puške i pištolj marke CZ. Oružje je oduzeto iz preventivnih razloga i biće predmet odgovarajućeg postupka", saopštila je Uprava policije.

Protiv A.G. je podnijeta i prekršajna prijava iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

